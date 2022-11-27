Кім Чен Ин з донькою на випробуваннях міжконтинентальної балістичної ракети Hwasong-17

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що кінцевою метою його країни є володіння «найпотужнішими ядерними силами в світі». Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на державні ЗМІ Північної Кореї.

Ця заява була зроблена після того, як Кім проінспектував випробування нової міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) Hwasong-17 і пообіцяв протистояти ядерним загрозам США за допомогою ядерної зброї.

Створення ядерних сил, на думку Кіма, «призначене для надійного захисту гідності і суверенітету держави і народу», і його кінцевою метою є «володіння найпотужнішою в світі стратегічною силою, абсолютною силою, безпрецедентною в цьому столітті».

Він назвав Hwasong-17 «найсильнішою у світі стратегічною зброєю» і заявив, що вона демонструє рішучість і здатність Північної Кореї створити найсильнішу армію у світі.

Ученим, інженерам, військовим та іншим особам, які брали участь у випробуванні, Кім сказав, що очікує від них продовження розширення і зміцнення ядерного стримування країни надзвичайно швидкими темпами.

2 листопада Північна Корея запустила 3 балістичні ракети малої дальності у бік Японського моря. Одна з ракет пролетіла через морський кордон із Південною Кореєю вперше після завершення Корейської війни 1950-1953 років.

3 листопада КНДР запустила в черговий раз балістичну ракету невстановленого типу в напрямку Східного моря. Згодом Північна Корея запустила балістичну ракету невстановленого типу в напрямку Східного моря.

Запуск ракети, здатної досягти материкової частини США, спонукав Сполучені Штати закликати Президента Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй зробити заяву, щоб притягнути Північну Корею до відповідальності за її ракетні випробування, заборонені резолюціями Ради Безпеки.