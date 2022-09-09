КНДР може завдати превентивні ядерні удари при загрозі нападу з застосуванням зброї масового знищення або нападу проти «стратегічних цілей» країни чи у випадку загрози особисто Кім Чен Ину

Пхеньян на законодавчому рівні закріпив за собою право застосовувати ядерну зброю. Північна Корея прийняла закон, який закріплює право на застосування превентивних ядерних ударів для самозахисту. Це рішення робить ядерний статус КНДР «невідворотним» і забороняє будь-які переговори про ядерне роззброєння. За інформацією Reuters, парламент КНДР ухвалив закон у четвер, 8 вересня.

«Найважливіше значення законодавчої політики щодо ядерної зброї полягає в тому, щоб провести чітку межу, щоби не було жодних переговорів щодо нашої ядерної зброї», — заявив Кім Чен Ин, виступаючи перед Верховною народною асамблеєю.

КНДР проголосила себе ядерною державою ще у власній конституції, але новий закон окреслює, коли саме можна застосовувати ядерну зброю. Це може відбуватися «у відповідь на атаку ворога чи припинення його вторгнення». Згідно із законом, КНДР може наносити превентивні ядерні удари, якщо буде виявлено загрозу нападу із застосуванням зброї масового знищення або нападу, що спрямований проти «стратегічних цілей» країни, а також у випадку нападу на державних лідерів. Також новий закон забороняє будь-який обмін ядерною зброєю або технологіями з іншими країнами.

Один з депутатів асамблеї зазначив, що закон стане «потужною юридичною гарантією» для зміцнення позиції Північної Кореї як держави, яка володіє ядерною зброєю, і забезпечить «прозорий, послідовний та стандартний характер» її ядерної політики.

Як зазначає АР News, під час промови Кім Чен Ин заявив, що його країна ніколи не відмовиться від ядерної зброї. За його словами, вона повинна протистояти США.