Кім Чен Ин разом з донькою спостерігає за випробуванням нової балістичної ракети

Північна Корея заявила в п'ятницю, що успішно провела випробування нової міжконтинентальної балістичної ракети на твердому паливі. Про це повідомляє The Associated Press із посиланням на Центральне агентство Північної Кореї (KCNA).

KCNA оприлюднило повідомлення через день після того, як сусідні країни зафіксували запуск ракети дальнього радіусу дії з-під Пхеньяна, що продовжило серію демонстрації озброєнь, які включають понад 100 ракет, випущених у море з початку 2022 року.

Північнокорейське видання також повідомило, що за запуском на місці спостерігав північнокорейський лідер Кім Чен Ин, який назвав запущену ракету Hwasong-18 найпотужнішою зброєю своїх ядерних сил, яка посилить контратакувальні можливості перед обличчям зовнішніх загроз.

Кім пообіцяв і надалі розширювати свій ядерний арсенал, щоб «постійно викликати надзвичайне занепокоєння і жах» у своїх суперників і змусити їх відчути жаль «за свій неправильний вибір».

Північна Корея виправдовує свої демонстрації зброї як відповідь на розширення військових навчань між Сполученими Штатами і Південною Кореєю, які Північна Корея засуджує і вважає репетиціями вторгнення, а також використовує їх як привід для подальшого нарощування власних озброєнь.