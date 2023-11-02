Президент Росії Владімір Путін у четвер, 2 листопада, підписав закон, що відкликає ратифікацію Росією Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ). Закон опублікували на офіційному порталі правової інформації.

Законопроєкт про відкликання ратифікації договору Державна дума ухвалила у середині жовтня. 25 жовтня його схвалила Рада Федерації. Того ж дня Росія пропрацювала «ядерний удар у відповідь» на потенційний удар противника.

Як заявив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель, оголошене сьогодні рішення Росії відкликати свою ратифікацію ДВЗЯВ ставить під загрозу всю міжнародну архітектуру ядерного нерозповсюдження та контролю над озброєнням та несе загрози для світової стабільності.

«Європейський Союз глибоко шкодує про це рішення Росії. Усі країни-члени ЄС ратифікували ДВЗЯВ і протягом багатьох років працюють над його посиленням і набуттям чинності. Договір є інструментом надзвичайної важливості для ядерного роззброєння та нерозповсюдження. Він встановив потужну норму проти ядерних випробувань, яку поважають у всьому світі», – йдеться у заяві.

Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав таке рішення РФ безвідповідальним.

«Безвідповідальне рішення Російської Федерації відкликати свою ратифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань є значним кроком у неправильному напрямку», – написав Блінкен.

Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ) був схвалений 10 вересня 1996 року резолюцією Генеральної Асамблеї ООН. Його відкрили для підписання всіма країнами 24 вересня 1996 року.

Головна мета договору – це запровадження заборони на всі ядерні випробування – наземні, підземні, в атмосфері та під водою.

Держави, які є сторонами ДВЗЯВ, узяли на себе юридичні зобов'язання не здійснювати жодних ядерних вибухів, а також утримуватися від спонукання, заохочення або будь-якої участі в проведенні випробувальних вибухів. Оскільки договір безстроковий, заборона не має часового обмеження. ДВЗЯВ підписали 187 країн і ратифікували 178.