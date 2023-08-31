Росія вже доставила перші ядерні боєголовки в Білорусь, – Буданов
Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Росія вже доставила до Білорусі перші ядерні боєголовки. Як повідомив генерал-майор в інтерв'ю «1+1», ядерна зброя на білоруській території — це «велика геополітична гра», а також засіб стримування і підвищення ставок.
«Буквально кілька днів тому перші боєголовки були доставлені. До цього проводилися масштабні тренування з ядерними імітаторами. Я читав оригінали документів за результатами тренувань. Досить погані для Білорусі документи», — розповів Буданов.
Глава ГУР вказав, що російське 12 управління, яке відповідає за ядерні заряди, написало, що, за результатами тренувань з ядерними імітаторами на ракетних комплексах «Іскандер», було визнано повну неготовність Білорусі до експлуатації ядерної зброї.
«Водночас білоруси показали максимально високий результат у володінні технікою типу «Точка-У», — додав генерал-майор.
Нагадаємо, що у березні 2023 року російський президент Владімір Путін анонсував, що розмістить тактичну ядерну зброю на території Білорусі, а у травні підписав відповідне рішення. 16 червня він повідомив, що РФ нібито доставила до Білорусі перші тактичні ядерні заряди.
Росія розмістила на території Білорусі ракетні комплекси «Іскандер» ще в листопаді минулого року. «Іскандер» може застосовувати два типи ракет: балістичні 9М723 та її модифікацію 9М729, а також крилату Р-500. Окрім того, існують і так звані спеціальні бойові частини в 9М723 та 9М729, включно із ядерним зарядом потужністю до 50 кілотонн.
Окрім того, 26 серпня 2022 року самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко заявив, що білоруські тактичні бомбардувальники СУ-24 пройшли процес модернізації і тепер здатні нести ядерну збою.
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що намір Росії розмістити в Білорусі ядерну зброю призведе до внутрішньої дестабілізації країни та остаточно зіпсує російську репутацію в очах білоруського суспільства.
28 березня у міністерстві закордонних справ Білорусі заявили, що розміщення російських ядерних боєголовок на території країни без передачі Мінську контролю над ними не суперечить міжнародному праву.