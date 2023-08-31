Ракетні комплекси «Іскандер», які можуть здійснювати запуски ракет із ядерним зарядом

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Росія вже доставила до Білорусі перші ядерні боєголовки. Як повідомив генерал-майор в інтерв'ю «1+1», ядерна зброя на білоруській території — це «велика геополітична гра», а також засіб стримування і підвищення ставок.

«Буквально кілька днів тому перші боєголовки були доставлені. До цього проводилися масштабні тренування з ядерними імітаторами. Я читав оригінали документів за результатами тренувань. Досить погані для Білорусі документи», — розповів Буданов.

Глава ГУР вказав, що російське 12 управління, яке відповідає за ядерні заряди, написало, що, за результатами тренувань з ядерними імітаторами на ракетних комплексах «Іскандер», було визнано повну неготовність Білорусі до експлуатації ядерної зброї.

«Водночас білоруси показали максимально високий результат у володінні технікою типу «Точка-У», — додав генерал-майор.

Нагадаємо, що у березні 2023 року російський президент Владімір Путін анонсував, що розмістить тактичну ядерну зброю на території Білорусі, а у травні підписав відповідне рішення. 16 червня він повідомив, що РФ нібито доставила до Білорусі перші тактичні ядерні заряди.

Росія розмістила на території Білорусі ракетні комплекси «Іскандер» ще в листопаді минулого року. «Іскандер» може застосовувати два типи ракет: балістичні 9М723 та її модифікацію 9М729, а також крилату Р-500. Окрім того, існують і так звані спеціальні бойові частини в 9М723 та 9М729, включно із ядерним зарядом потужністю до 50 кілотонн. Окрім того, 26 серпня 2022 року самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко заявив, що білоруські тактичні бомбардувальники СУ-24 пройшли процес модернізації і тепер здатні нести ядерну збою.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що намір Росії розмістити в Білорусі ядерну зброю призведе до внутрішньої дестабілізації країни та остаточно зіпсує російську репутацію в очах білоруського суспільства.

28 березня у міністерстві закордонних справ Білорусі заявили, що розміщення російських ядерних боєголовок на території країни без передачі Мінську контролю над ними не суперечить міжнародному праву.