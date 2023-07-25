ГУР пояснило, для чого Росія розмістила ядерну зброю в Білорусі
Українська розвідка вважає переміщення ядерної зброї РФ до Білорусі «підвищенням ставок»
Розміщення російської ядерної зброї у Білорусі є додатковим інструментом для шантажу, але в безпековому плані для України це нічого не змінює. Про це в ефірі телемарафону 25 липня заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.
«Це повторення Карибської кризи, тільки ближче і менше за масштабами», – зазначив він. Юсов додав, що ядерна зброя на території Білорусі є «додатковим інструментом для шантажу, тиску, а також можливих переговорів і підвищення ставок».
Водночас, представник ГУР наголосив, що глобально в безпековому плані ані для Європи, ані для України це нічого не змінює.
«Тому що у нас кордон з РФ настільки великий, і ядерні об'єкти, в тому числі і елементи ядерної зброї знаходяться на різних ділянках, тобто для України це принципово нічого не змінює… В принципі мова йде саме про шантаж і підвищення ставок», – вказав він.
У березні 2023 року Путін анонсував, що розмістить тактичну ядерну зброю на території Білорусі, а у травні підписав відповідне рішення. 16 червня Владімір Путін повідомив, що РФ нібито доставила до Білорусі перші тактичні ядерні заряди.
Росія розмістила на території Білорусі ракетні комплекси «Іскандер» ще в листопаді минулого року. «Іскандер» може застосовувати два типи ракет: балістичні 9М723 та її модифікацію 9М729, а також крилату Р-500. Окрім того, існують і так звані спеціальні бойові частини в 9М723 та 9М729, включно із ядерним зарядом потужністю до 50 кілотонн.
Окрім того, 26 серпня 2022 року самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко заявив, що білоруські тактичні бомбардувальники СУ-24 пройшли процес модернізації і тепер здатні нести ядерну збою.