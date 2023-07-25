Російські випробування міжконтинентальної балістичної ракети PC-24 «Ярс»

Розміщення російської ядерної зброї у Білорусі є додатковим інструментом для шантажу, але в безпековому плані для України це нічого не змінює. Про це в ефірі телемарафону 25 липня заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

«Це повторення Карибської кризи, тільки ближче і менше за масштабами», – зазначив він. Юсов додав, що ядерна зброя на території Білорусі є «додатковим інструментом для шантажу, тиску, а також можливих переговорів і підвищення ставок».

Водночас, представник ГУР наголосив, що глобально в безпековому плані ані для Європи, ані для України це нічого не змінює.

«Тому що у нас кордон з РФ настільки великий, і ядерні об'єкти, в тому числі і елементи ядерної зброї знаходяться на різних ділянках, тобто для України це принципово нічого не змінює… В принципі мова йде саме про шантаж і підвищення ставок», – вказав він.

У березні 2023 року Путін анонсував, що розмістить тактичну ядерну зброю на території Білорусі, а у травні підписав відповідне рішення. 16 червня Владімір Путін повідомив, що РФ нібито доставила до Білорусі перші тактичні ядерні заряди.