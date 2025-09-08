Житловий комплекс клубного формату розташований на тихій вулиці Бойківській поблизу парків

Будівельна компанія «Інтергал-Буд» оголосила про старт продажу квартир в своєму новому особливому проєкті ЖК «Резиденція Бойківська». Це будинок преміумкласу, де спокій зустрічається з динамічністю міста. Розповідаємо детальніше, що очікує на мешканців ЖК «Резиденція Бойківська».

На перетині тиші і руху

Новий клубний будинок від компанії «Інтергал-Буд» розташований на вул. Бойківській, 28 в одному з найбільш улюблених районів містян – Франківському. Це тиха вулиця, захищена від шуму міських магістралей, де мешканці можуть насолоджуватись спокоєм і приватністю.

Окрім того, цей клубний будинок розташований просто в обіймах парків – неподалік парки Стрийський та «Горіховий гай» з прогулянковими маршрутами, озерами, підтримкою від природи.

«ЖК «Резиденція Бойківська» – це втілення нашого бачення житла клубного формату, створеного для людей, які цінують приватність, простір та баланс між життям у центрі подій та тихим прихистком», – розповідають у компанії «Інтергал-Буд».

Ексклюзивна спільнота

Новий клубний проєкт компанії – це не просто малоквартирний будинок в спокійному районі. Він – про створення ексклюзивної спільноти, де можна почуватися в безпеці та по-справжньому зануритися у відчуття затишного дому.

В ЖК «Резиденція Бойківська» на чотирьох поверхах буде лише 17 квартир. Підвищений комфорт, особливі тераси, високі стелі (3 м), панорамне скління – це про простір, як всередині, так і в спогляданні птахів у небі.

Особлива атмосфера передана також у світлих і стильних холах, а комфорт – в безшумних сучасних ліфтах, щоб не тривожити спокій мешканців.

Система «gated community» та контроль доступу на територію гарантуватимуть повну безпеку мешканців. А підземний паркінг на 30 місць зробить щоденне життя більш комфортним та збереже час на важливі речі.

ЖК «Резиденція Бойківська» – це простір, де житло стає місцем сили, а кожен день сповнений гармонії. Це не просто квадратні метри, це – філософія життя, в якому є рух і спокій.

Дізнатися більше про новий клубний ЖК від компанії «Інтергал-Буд» можна у відділі продажу, що розташований у Львові на площі Старий Ринок, 8. Також інформацію можна отримати за номером 0986119911 або за посиланням.