Ціни на нерухомість в Україні зростають в середньому на 10-15% на рік. Попит на ринку стабільно перевищує пропозицію, а безпека стала основним фактором ціноутворення. Чи можна говорити про завищення цін на нерухомість у відносно безпечних регіонах, наприклад, на заході країни, та чи варто зараз інвестувати в нерухомість там, ZAXID.NET розповіли експерти ЛУН та «OLX Нерухомість».

Ціноутворення дещо змінилося

Ключовий фактор на ринку нерухомості сьогодні – це безпека, говорить маркетинговий директор ЛУН Денис Суділковський. Саме завдяки внутрішній міграції українців в більш безпечні регіони ринок нерухомості там почувається досить непогано.

Керівниця сектору з розвитку продажів «OLX Нерухомість» Оксана Остапчук також додає, що на першому місці – ситуація в країні, попит і пропозиція. Львів, Івано-Франківськ виглядають привабливо з погляду інвестування в безпечні регіони, але особливо – Ужгород, зокрема, через відсутність комендантської години, каже експертка. Проте в Ужгороді є дефіцит пропозицій через невеликі масштаби міста.

Ділова активність міста теж відіграє важливу роль – наприклад, Львів більш привабливий, ніж Івано-Франківськ, тому що тут більше робочих місць і вищі зарплати.

Київ значно менш безпечний, ніж міста заходу України, – місто потерпає від повітряних атак. Проте воно залишається головним центром бізнес-активності, а отже, привабливим для купівлі, оренди житла й інвестицій у нерухомість.

«У всіх цих містах активно розвивається ринок новобудов, з’являються масштабні проєкти. Але на ціну впливають також зростання вартості будматеріалів, палива, робочої сили, а також нові вимоги покупців: наявність укриття, відповідність державним будівельним нормам, якісніші матеріали», – говорить Оксана Остапчук.

Протилежна до Києва і Львова ситуація в Харкові, каже Денис Суділковський. Через постійні обстріли там найбільший воєнний дисконт: і продаж, і оренда впали у ціні.

Обоє експертів зазначають, що в Україні попит на житло значно перевищує пропозицію, тому підстав для зниження ціни немає. Зростання кількості пропозицій можна очікувати зі стартом активного сезону на ринку нерухомості в серпні-жовтні.

Ціни високі, але в межах норми

Питання «завищених цін» сьогодні перебуває не в площині фінансової спроможності покупців, а залежить від ставлення до безпекових ризиків, говорить Денис Суділковський.

«Покупці кажуть: “В Україні війна, люди виїжджають, ціни мають бути нижчими”. Продавці ж відповідають: “Мені не терміново, зачекаю”. Тому частина квартир довше стоїть у продажу. Це нормальна ситуація для ринку в умовах війни», – пояснює Денис Суділковський.

Середній термін продажу квартири зараз – близько двох місяців. Це більше, ніж було до повномасштабного вторгнення, проте все ще в прийнятних межах, а значна частина житла і надалі продається швидше.

Динаміка зростання цін на житло в Україні, говорить Оксана Остапчук, в межах ринкових прогнозів.

«На прикладі однокімнатних квартир ми бачимо, що з січня по червень 2025 року на заході ціни подекуди зросли, але в межах ринкових прогнозів – від 10 до 15% за рік. У Львові зростання не відбулось взагалі, а в Ужгороді й Тернополі ціни навіть трохи знизились. У Києві зростання становило 9%. Загалом динаміка відбувається в межах інфляції, що, за прогнозом Нацбанку, становитиме 9-10% річних», – каже Оксана Остапчук.

Індекс доступності житла – співвідношення середньої вартості квартири до доходів сім’ї – у містах заходу України трохи вище норми, додає експертка, але не критично. Так, у Львові він становить п’ять років, в Ужгороді – майже шість, в Івано-Франківську – шість.

«Ще один показник – співвідношення вартості квадратного метра до середньої зарплати. Вважається, що якщо потрібно відкладати 3-4 зарплати на один метр, то ціни є завищеними. У містах заходу країни цей показник ближчий до 2, хоча це теж немало», – коментує Оксана Остапчук.

Окупність інвестицій в нерухомість

Важливий фактор для інвесторів в житлову нерухомість – окупність оренди. Якщо показник перевищує 15-20 років, інвестиції втрачають привабливість. Сьогодні в найбільш привабливих для інвестицій в нерухомість містах України термін окупності такий:

Львів, Ужгород, Київ – близько 7 років;

Івано-Франківськ – близько 10.

«Це цілком прийнятно і підтверджує, що попит на оренду високий, а житло здатне швидко окуповуватись», – коментує експертка «OLX Нерухомість».

Якщо говорити про Одесу й Харків, то нерухомість в цих регіонах інвестори переважно розглядають «на майбутнє», каже Оксана Остапчук.

«Одеса залишається цікавою для інвесторів завдяки нижчим цінам порівняно з Львовом чи Києвом, але там діє безпековий ризик. У Харкові ціни залишаються низькими як на продаж, так і на оренду, проте інвестори вже починають розглядати об’єкти, купуючи житло “на майбутнє”», – говорить вона.

Ринок нерухомості в Україні у воєнний час зберігає помірне зростання та уникає стагнації, попит перевищує пропозицію в усіх регіонах, а нові проєкти активно виходять на ринок. Додатковим фактором підтримки, каже Оксана Остапчук, є державна програма «єОселя», що зосереджена на фінансуванні новобудов і надає пільгові умови для різних соціальних груп, зокрема для ВПО.