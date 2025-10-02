У 2017 році проєкт отримав дозвіл на будівництво, але почали робити реконструкцію лише в середині 2019 року

У 2024 році бетонну башту Flakturm IV у Гамбурзі реконструювали за 110 мільйонів доларів та перетворили на новий міський простір із садами на даху, передає «Хмарочос».

Це бетонне укріплення було побудовано за наказом Гітлера у 1942 році для захисту від авіаударів союзників часів Другої Світової Війни. Таких укріплень було декілька і їх проєктували так, щоб вони були майже невразливими.

Це була бетонна фортеця із власною електрикою, водою та навіть лікарнею. А на даху стояли чотири гармати, які мали відбивати повітряні атаки. Під час бомбардувань в ній ховалися до 25-60 тисяч людей.

Проте через масивність конструкції її не вдалося розібрати після війни. Пізніше цю башту почали використовувати як творчий простір, а у 1990-х бункер перетворили на культурний центр. У 1999 році там відкрився нічний клуб, а в 2006 році в башті з’явився новий концертний майданчик, який досі працює.

У 2013 році місцева мешканка Зоня Брієр і підприємець Матіас Мюллер-Юзінг запропонували зробити на даху зелений сад для громади. До нього вела б металева стежка, натхненна нью-йоркським парком High Line і пандусом музею в Ріо-де-Жанейро.

Матіас Мюллер-Юзінг разом з архітектором Міхаелем Куном та інженером Тімом Шірватером розробили план реконструкції Flakturm IV. Вони запропонували збудувати на даху п’ятиповерхову терасну піраміду, у якій мали бути зелений сад, готель на 134 номери, ресторани, кафе, спортзал і зали для заходів.

У 2017 році проєкт отримав дозвіл на будівництво, але почали робити реконструкцію лише в середині 2019 року. Вже наприкінці 2021 року з’явився 5 поверх піраміди. У 2022 році стартували внутрішні роботи. загалом на реконструкцію витратили 110 мільйонів доларів.

На даху будівлі висадили тисячі рослин, стійких до спеки, морозу та вітру. Окрім дерев, також додали кущі, живоплоти та підвісні насадження. Сад безплатний для відвідувачів.