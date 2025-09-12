Хмарочос матиме назву Top Tower і буде побудований поблизу станції метро «Нове Бутовіце» у районі Прага 13

У столиці Чехії будуватимуть 135-метровий хмарочос зі скульптурою у вигляді кораблетрощі за проєктом архітектора Тамаша Цісаржема та художника Давида Черного, передає е15.

Хмарочос матиме назву Top Tower і буде побудований поблизу станції метро «Нове Бутовіце» у районі Прага 13.

Будівництво в минулому критикувала опозиція в Празі 13 та деякі місцеві жителі. Проте керівництво району «Прага 13» підписало з інвестором меморандум про заплановане будівництво п’ять років тому. Міські радники зараз схвалили проєкт договору разом зі зміною до плану зонування, згідно з якою компанія надасть муніципалітету та «Празі 13» так звані внески на загальну суму 75,7 мільйона крон (3,1 мільйона євро).

З цієї суми Прага отримує 60,7 мільйона, 14,7 мільйона – у вигляді фінансового внеску, а решту у вигляді ревіталізації стоянки й підземного переходу ти облаштування громадського простору перед поліклінікою Ліпа. А «Прага 13» отримає 15 мільйонів крон.

Black n’ Arch / David Černý

Усередині будівлі будуть розташовані орендовані квартири, магазини, офіси та громадський простір. Як зазначає «Хмарочос», цю будівлю може перевищити 60-поверхова вежа в Остраві, коли буде добудована. Також наразі невідомо, коли буде готова Top Tower, адже будівництво мали розпочати 2021 року та вже закінчити.

Будівля також матиме систему збору дощової води, якою будуть автоматично поливати рослини. А паркінг буде відкритим для всіх мешканців