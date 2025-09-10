Басейн був спроєктований архітектором Нільсом Ольссоном у 1948 році та нагороджений бронзовою медаллю з архітектури на Лондонській Олімпіаді цього ж року

У місті Гетеборг планують знести прикрашений монументальною мозаїкою муніципальний басейн «Вальгалла», який був збудований у 1956 році, передає Dezeen.

Басейн був спроєктований архітектором Нільсом Ольссоном у 1948 році та нагороджений бронзовою медаллю з архітектури на Лондонській олімпіаді цього ж року. Головна унікальність басейну – інтер’єр, прикрашений мозаїкою площею 700 квадратних метрів, яку створив художник Нільс Ведель.

«Вальгалла – це не лише будівля з великою та відомою архітектурною та історичною цінністю, але й має велике значення як спільне місце зустрічі для поколінь жителів Гетеборга, багато з яких відвідують його з моменту відкриття в 1956 році», – розповів співзасновник Föreningen Fasad Філіп Лаурітс.

У березні цього року організація культурної спадщини Europa Nostra назвала басейн одним із семи об'єктів, що перебувають під найбільшою загрозою зникнення у Європі, а місцеві архітектори, письменники та групи охорони природи заявили, що його знесення стане серйозною втратою для громади.

Також проти його знесення протестує Ґетеборзька природоохоронна група Föreningen Fasad, яка просить людей підписати петицію про порятунок басейну та збирає гроші на створення документального фільму про нього.

Організація звернулася до місцевого уряду Länsstyrelsen Västra Götaland з проханням внести Valhallbadet до списку, що захистило б його від змін. Однак цю пропозицію було відхилено, оскільки рішення про знесення будівлі вже прийнято.

«Для оголошення будівлі пам'яткою архітектури необхідні умови для її збереження та довгострокового управління», – заявили у Länsstyrelsen Västra Götaland.

План реконструкції басейну також передбачає знесення спортивної зали, яку замінять чотирма новими спортивними залами.

Новий басейн та спортивні зали планують завершити до 2031 року. Водночас, за словами заступника голови муніципальної виконавчої ради Гетеборга Даніеля Бернмара, реконструкція басейну буде економічно невиправданою.