У Вільнюсі завершили масштабну ревіталізацію колишньої лікарні Святого Якова – історичної споруди, яка століттями асоціювалася з діяльністю домініканців. Проєкт з самого початку викликав великий інтерес та привернув увагу як приклад успішної адаптації історичної архітектури, передає Mad White.

Ревіталізація охопила не тільки історичні будівлі, а й громадський простір. У кварталі з’явилися школа, офіси, готель та заклади дозвілля. Проєкт, підготовлений студією DO ARCHITECTS, був обраний на міжнародному конкурсі у 2019 році. Архітектори планували забезпечити гармонійне поєднання сучасних функцій з історичною частиною простору та створити відкритий простір, доступний для мешканців.

Нові будівлі були спроєктовані у стриманій формі, адаптуючи їхній масштаб до оточення. Також важливим елементом ревіталізації стало збереження видів на вежі церкви Святого Філіпа та Святого Якова.

Тепер комплекс поділений на чотири зони: церква з подвір'ям, колишній монастир з прибудовами, готельний комплекс з внутрішнім подвір’ям та освітня зона зі сквером. У монастирських будівлях не звели жодної нової споруди, зосередивши увагу на відновленні історичних деталей.

Під час реставраційних робіт археологи знайшли малюнки на стінах і бруківці багатовікової давнини та подбали про те, щоб кожен виявлений об’єкт був захищений та включений в нову забудову.

Сьогодні у кварталі Святого Якова вже працюють перші офіси та школа, а незабаром відкриється готель AC Hotel Vilnius by Marriott. Двір, засаджений зеленню і доступний для перехожих, стає новим громадським простором у центрі Вільнюса. Ревіталізація цього місця тривала сім років і стала одним з найбільших проєктів такого роду в литовській столиці.