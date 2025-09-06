Триповерховий будинок площею 98 квадратних метрів займає невелику щілину на терасованій вулиці та оточений з трьох боків сусідніми будівлями

У Бельгії збудували будинок із фасадом зі скляних блоків. Цей незвичайний будинок знаходиться у місті Генті, передає Dezeen.

Триповерховий будинок площею 98 квадратних метрів займає невелику щілину на терасованій вулиці та оточений з трьох боків сусідніми будівлями. Тому для проєктувальників Delmulle Delmulle Architecten це означало, що вікна можуть виходити лише на один бік. Тому проєктувальники оздобили верхні два поверхи двошаровим фасадом зі скляних цеглин та склом на всю висоту.

«Будинок розташований на дуже складній ділянці – надзвичайно маленькій і повністю закритій з усіх боків. Головним завданням було максимально використати мінімальний доступний простір і природне освітлення», – розповів засновник студії Сегер Дельмулле.

LEV Development – ваш ритм. Ваш простір. Ваш стиль життя. У кожному проєкті – продуманість, у кожному рішенні – характер.Безпека, комфорт та функціональність – все те, що дійсно важливо, з турботою про людей та про країну.

Dezeen

Цей будинок організований за принципом «перевернутого» планування: спальні розташовані на нижньому поверсі, а вітальня та кухня – нагорі.

Фасад будинку відображає це планування. Перший поверх оздоблено теракотовою плиткою. Як плитка, так і скляні цеглини на фасаді викладені у візерунку, запозиченому з типових будинків цього району. Таким чином будівля виділяється, але водночас прагне злитися з навколишнім середовищем.

Dezeen