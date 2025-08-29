Ця колекція фотографій про візуально незвичні та креативні зразки архітектури з усього світу

Від неба до землі – архітектурні будівлі здатні здивувати. Видавництво Hoxton Mini Press презентувало книжку про дуже незвичні будинки – Weird Buildings, передає «Хмарочос».

Ця колекція фотографій про візуально незвичні та креативні зразки архітектури з усього світу. Їх об’єднує відмова від конвенційних форм, пропорцій та матеріалів.

У фотоальбомі є роботи Захи Хадід, Френка Гері, Антоні Гауді та Б’ярке Інгельса.

У колекції присутній 12-поверховий готель у Зандамі, Нідерланди. Це традиційні будинки, які поставлені одне на одного. А блакитний будинок відсилає до картини Клода Моне, яку він написав перебуваючи у місті.

Фото: Hoxton Mini Press

Будинок із кортенової сталі, Steel House, який змайстрував скульптор Роберт Бруно, розташовано у каньйоні поряд із містом Лаббок у Техасі. Цікаво, що будинок нині здається на Airbnb, ніч коштує приблизно 700 євро.

Фото: Laura Wilson

Також у книзі презентовано проєкт у Кліфтонвіллі, Англія, який проіснував лише рік: з 2013 по 2014. Будинок стояв порожнім понад 10 років, поки художник Алекс Чіннек не демонтував фасад, збудувавши на його місці такий, що ніби сповзає. Інсталяція мала назву From the Knees of my Nose to the Belly of my Toes («Від колін мого носа до живота моїх ніг»).

Фото: Hoxton Mini Press

Один із найнезвичніших архітектурних об’єктів – будинок-скеля, або Casa Do Penedo, який було збудовано на півночі Португалії у 1975 році. Стінами цього будинку слугують великі валуни. А інтер'єр виконано з дерева. Власник будинку хотів відпочивати у ньому, але це не вдалося, адже через незвичний вигляд, дім приваблював натовпи туристів та вандалів.

Фото: Pablo García Chao, CC BY-SA 3.0

Ще один незвичний зразок – будинок-літак у ліванському місті Міз’яра 1975 року. Це копія літака «Аеробуса» A380, всередині якого розташовано два житлові поверхи.

Фото: jessicarahhal.com