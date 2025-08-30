У Варшаві стартують роботи з відбудови найбільшого історичного комплексу в Європі

У Варшаві стартують роботи з відбудови найбільшого історичного комплексу в Європі – Саксонського палацу, палацу Брюля і трьох кам’яниць на вулиці Крулевській, передає Rzeczpospolita. Палацовий ансамбль зруйнували німецькі війська після поразки Варшавського повстання у 1944 році.

«Для нас важливі терміни, але найважливіше – це якість реконструкції. Ми хочемо, щоб фасади цих будівель, а також деякі чудові модерністські інтер’єри, спроєктовані в міжвоєнний період Богданом Пнєвським, були ідентичними тим, що були у серпні 1939 року. Зроблені з тих самих матеріалів, з тими ж розмірами. Скульптури в альковах були витворами мистецтва, і ми хочемо, щоб їх повернули до такого ж стану», – зазначив Марцін Рембач, директор з комунікацій компанії Saski Palace, яка відповідає за успішне завершення проєкту.

Нове уявлення про міський простір Львова – продуманий, відкритий, живий. LEV Development не просто будує – компанія створює простір, що надихає, підтримує і гармонійно вписується в ритм життя. Покращуючи рівень життя наших клієнтів, LEV Development підіймає рівень життя в Україні.

Проте такий проєкт вимагав би титанічних зусиль, адже не збереглося жодних планів того, що фактично було трьома окремими комплексами з абсолютно різних епох: бароковим палацом Брюля, класицистським Саксонським палацом та еклектичними багатоквартирними будинками з боку вулиці Крулевської. Щоб знати, чого очікувати від підрядника-проєктувальника, архітектори компанії самі – дюйм за дюймом – відтворили вигляд фасаду з серпня 1939 року.

Детальні плани реконструкції, підготовлені компанією Saxon Palace. Фото: WXCA

У законопроєкті 2021 року передбачалося, що реконструкція коштуватиме 2,5 мільярда злотих, проте остаточно вартість залежатиме від рішень, прийнятих у майбутньому проєкті.

У нових будівлях розмістяться державні установи та установи, що проводять культурну, освітню та соціальну діяльність – ці простори будуть відкритими та доступними для громадян. Також буде представлена ​​виставка, присвячена історії цього місця.