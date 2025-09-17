Для свого швейцарського дебюту у 2025 році, у цьому концертному залі проводили концерти

У Швейцарії з’явився унікальний надувний концертний зал «Арк Нова», передає Designboom. У ньому протягом 11 днів будуть проходити заходи. Простір одночасно служить концертним майданчиком, скульптурною інсталяцією та виставковим залом.

«Арк Нова» – мобільний концертний зал, який створили художник Аніш Капур, архітектор Арата Ісозакі (1931-2022) разом із Масахіде Каджімото та Міхаелем Хефлігером. Його було встановлено в Лідовізе у рамках Люцернського фестивалю, який тривав до 14 вересня.

Житлові комплекси від LEV Development – це простори любові, підтримки та натхнення. Кожен проєкт гармонійно вписується в міський простір і підсилює його цінність. Дизайн, архітектура та продумана інфраструктура формують нову культуру життя.

Ця надувна конструкція була розроблена як символ надії, а її тимчасова ефірна форма несе в собі музику, світло та людську стійкість. Її створили у 2013 році після землетрусу на Фукусімі.

Для свого швейцарського дебюту у 2025 році, у цьому концертному залі проводили концерти, починаючи від класичної та фольклорної музики до джазу та попмузики.

parametric-architecture

Розташування цієї споруди на березі Люцернського озера перетворив громадський простір на тимчасовий культурний центр.

Оболонку «Арк Нова» зробили з тонкої поліефірної мембрани (0,6 мм) з ПВХ. Вона тримає форму завдяки трьом вентиляторам, які постійно подають повітря. Конструкція висотою 18 метрів та об’ємом понад 9000 кубометрів вміщує 300 людей. Зал закріпили на сталевій плиті, під якою лежить шар піску, гравію та спеціальний килимок, щоб не пошкодити траву.