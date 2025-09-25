Проєкт реставрації пройшов всі етапи погоджень та отримав дозвільну документацію

У Києві стартували роботи з реставрації залів прощання крематорію – комплексу, який свого часу отримав символічну назву «Храм Неба». Проєкт реставрації пройшов всі етапи погоджень та отримав дозвільну документацію, пише «Хмарочос».

«За результатами роботи ми побачимо те, що радянська влада не дозволила реалізувати авторам – Аді Рибачук і Володимиру Мельніченку, а саме – Храм Неба в кольорах святої Софії», – зазначила депутатка Ганна Бондар.

LEV Development – ваш ритм. Ваш простір. Ваш стиль життя. У кожному проєкті – продуманість, у кожному рішенні – характер.Безпека, комфорт та функціональність – все те, що дійсно важливо, з турботою про людей та про країну.

anna.bondar.18

Кремаційний корпус та зали прощання збудували у 1975 році, і цю частину комплексу авторський дует Ади Рибачук і Володимира Мельниченка (АРВМ) назвав «Храмом Неба».

Наразі інтер’єри залів пофарбовані зеленим та брунатним кольором та декоровано пластиковими вінками. Проте за задумом АРВМ, колір повинен був бути білим із блакитним засклінням та мозаїчним декоративним елементом кольору золота у центрі.

Зали прощання також мають технічні проблеми – бар’єрність, недостатня гідроізоляція, пластикові двері, відсутність водовідведення, а також забиті металом вітражі.

arvmstudiomuseum

Під час розроблення проєкту реставрації команда працювала з архівами АРВМ та співпрацювала з фондом пам’яті художників.