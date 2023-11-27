Дія серіалу відбувається між 1939 та 1942 роками

Від 26 листопада для перегляду доступний серіал «Далекі пагорби» («Faraway Downs»). Це – перемонтований та розширений фільм «Австралія» режисера та сценариста База Лурмана з Ніколь Кідман й Г'ю Джекманом у головних ролях. Тепер пригоди героїв займають шість епізодів.

Нагадаємо, дія історичної мелодрами «Австралія» (2008) та нового серіалу відбувається між 1939 та 1942 роками на півночі материка. За сюжетом англійська аристократка (Кідман) приїжджає до Австралії, щоб захистити ранчо, отримане у спадок. Вона вирішує перегнати всю худобу в інше місто й звертається за допомогою до погонича Дровера (Джекман). На їхньому шляху стануть місцеві бандити та японські війська, які здійснюють повітряний наліт на місто Дарвін.

За словами Лурмана, глядачі побачать змінений сюжет, нову кінцівку та оновлений саундтрек.