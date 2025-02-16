Дамоклів меч – у давньогрецькій легенді – меч, з допомогою якого сиракузький тиран Діонісій I показав заздрісному придворному Дамоклу небезпечність свого становища

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Що означає «Дамоклів меч»?

Вислів «Дамоклів меч» часто використовують для позначення постійної загрози чи небезпеки, що нависає над людиною

Звідки походить вираз «Дамоклів меч»?

Дамоклів меч – у давньогрецькій легенді – меч, з допомогою якого сиракузький тиран Діонісій I показав заздрісному придворному Дамоклу небезпечність свого становища.

За легендою, Дамокл заздрив Діонісію, якого вважав найщасливішою людиною в світі, що має все: владу, багатство, повагу. Дізнавшись про це, Діонісій влаштував пишний бенкет і дозволив Дамоклу на один день посісти престол. Спершу Дамокл насолоджувався бенкетом, поки не побачив, що над його головою висить підвішений на кінській волосині гострий меч. Будь-якої миті волосина могла порватися і меч впав би вістрям на Дамокла. Так Діонісій показав, що життя правителя постійно перебуває під загрозою (Діонісій був відомий параноєю, постійно очікував замаху на своє життя та нікому не довіряв).