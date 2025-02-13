Ви точно їх чули: найпоширеніші фразеологізми в українській мові та їхні значення
Українська мова багата на влучні вислови, які часто використовуються в побуті
Фразеологізми – це усталені словосполучення, які сприймаються як єдине ціле та вживаються носіями мови в усталеній формі. Як зазначає освітня платформа EdEra, вони можуть мати переносне значення та не завжди дослівно перекладаються іншими мовами.Такі вирази не лише збагачують мовлення, а й є невіддільною частиною культурної спадщини.
Фразеологізми, які ви точно чули: значення
Українська мова багата на влучні вислови, які часто використовуються в побуті. Ось деякі з найпоширеніших:
- Авгієві стайні – звичайна запущенiсть, бруд, безлад.
- Аж дим іде – дуже інтенсивно, завзято.
- Аж молоко кисне – про щось неприємне.
- Бавитися з вогнем – поводитися необмежено.
- Байдики бити – нічого не робити, ледарювати.
- Баляндраси (ляси) точити – вести пусті розмови.
- Бити на сполох – попереджувати про небезпеку.
- Бити по кишені – завдавати матеріальних збитків.
- Бісики пускати – дивитися на когось грайливо, залицятися.
- Брати бика за роги – діяти рішуче, енергійно.
- Брати до серця – боляче реагувати на щось; ставитися співчутливо.
- Брати на кпини – насміхатися.
- Бути на сьомому небі – радіти, бути задоволеним.
- Вавилонське стовпотворіння – метушня, безладдя, гармидер, галас.
- Варфоломіївська ніч – жорстока розправа, кровопролиття.
- Ведмежа послуга – безглузда послуга, яка замість допомоги завдає шкоди.
- Вивести на чисту воду – викрити кого-небудь у нечесних діях.
- Вітер у голові – легковажний.
- Воду решетом носити – витрачати сили даремно.
- Втерти носа – довести свою перевагу над ким-небудь.
- Геркулесові стовпи – кінцева межа, край або крайність.
- Гнути спину – важко працювати.
- Грати очима – кокетувати.
- Грати першу скрипку – бути головним у якій-небудь справі.
- Дамоклів меч – постійна небезпека, неприємність.
- Десята вода на киселі – про дуже далеку рідню.
- Дісталося на горіхи – отримати покарання.
- Дістати облизня – зазнати невдачі.
- Душа в душу – жити дружно.
- З легким серцем – без роздумів, без тривоги.
- Зарубати [собі] на носі – добре, надовго запам’ятати.
- Каїнова печать – братовбивчий злочин.
- Кидати на вітер – марно, необдумано витрачати.
- Ламати голову [собі] – напружено думати, намагаючись зрозуміти щось.
- Міняти шило на швайку – робити зміни без користі.
- Мотати на вус – придивлятися, прислухатися до чого-небудь, запам’ятовувати.
- На голову вилізти – поводитися зухвало.
- Набирати води в рот – уперто мовчати; нічого не говорити.
- Накивати п’ятами – утекти.
- Накрити мокрим рядном – накинутися з погрозами, докорами.
- Ні тепер ні в четвер – ніколи, ні за яких обставин.
- Обвести навколо пальця – спритно обдурити, перехитрити кого-небудь.
- Обдерти як липку – забрати що-небудь у кого-небудь.
- П’яте колесо у возі – щось зайве, непотрібне.
- Пекти раків – червоніти.
- Прикусити язика – замовкнути.
- Розпустити пір’я (хвіст) – пишатися, красуватися перед ким-небудь.
- Руки нагріти – нажитися в нечесний спосіб.
- Руки опускаються – втратити інтерес до чогось, ставати бездіяльним.
- Руки сверблять – дуже кортить.
- Сидіти на двох стільцях – поділяти дві різні думки.
- Сидіти на сухому – потрапляти в несприятливе, скрутне становище.
- Сізіфова праця – безрезультатна, дуже виснажлива, важка й нескінченна робота.
- Сім п’ятниць на тиждень – легко й часто змінювати погляди.
- Хоч в око стрель – дуже темно.
- Хоч голки збирай – видно, ясно.
- Хоч греблю гати – дуже багато.
- Хоч з лиця воду пий – дуже вродливий.
- Хоч кіл на голові теши – про вперту, неслухняну людину.
- Як горохом об стіну – не можна вплинути на когось.
- Як кіт наплакав – дуже мало.
- Як сніг на голову – несподівано, раптово.
- Як у Бога за пазухою – почуватися спокійно, затишно.
- Як у воду опущений – засмучений, розгублений.
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