Українська мова багата на влучні вислови, які часто використовуються в побуті

Фразеологізми – це усталені словосполучення, які сприймаються як єдине ціле та вживаються носіями мови в усталеній формі. Як зазначає освітня платформа EdEra, вони можуть мати переносне значення та не завжди дослівно перекладаються іншими мовами.Такі вирази не лише збагачують мовлення, а й є невіддільною частиною культурної спадщини.

Фразеологізми, які ви точно чули: значення

Українська мова багата на влучні вислови, які часто використовуються в побуті. Ось деякі з найпоширеніших: