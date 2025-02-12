Напевно, ви часто чули вислів «вийти сухим із води». Якщо у вас виникало питання, що це означає або звідки походить цей фразеологізм, «Всеосвіта» пояснить це.

Що означає «вийти сухим із води»

«Вийти сухим із води» означає успішне уникнення серйозних неприємностей або покарань.

Звідки походить вираз «вийти сухим із води»

Цей вислів має давнє походження, пов’язане з випробуванням водою, яке застосовували в багатьох культурах для визначення провини людини.

У давнину звинувачених у злочинах або відьомстві кидали у річку або озеро. І якщо людина не тонула, тобто вода її не приймала, її вважали винною та судили. Але якщо людина тонула, то люди вірили, що вона не винна у злочині та була обмовлена, а отже – марно загинула. Тож про того, кому поталанило уникнути смерті, говорили, що він вийшов сухим із води.