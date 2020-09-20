В Білорусі опублікували особисті дані причетних до репресій силовиків
Інформацію «злили» у відповідь на затримання понад 300 учасниць жіночого маршу
У Білорусі Telegram-канал Nexta опублікував дані 1003 співробітників білоруського МВС, причетних до затримань протестувальників.
Автори каналу отримали інформацію про співробітників правоохоронних органів «завдяки кібер-партизанам».
В Гугл-таблиці, підготовленій Nexta, вказані імена співробітників, їх дні народження, місця служби і звання. Наскільки ця інформація достовірна, невідомо.
Nexta закликала передплатників повідомляти «факти про злочини конкретних людей зі списку, а також їх особисту інформацію».
Відомості про співробітників МВС опублікували після того, як 19 вересня в Мінську затримали понад 300 учасниць жіночого маршу. Канал обіцяє продовжити публікацію особистої інформації білоруських силовиків, якщо правоохоронні органи продовжать затримання протестувальників.
Зазначимо, що 19 вересня в Мінську пройшов Жіночий марш, під час якого правоохоронці затримали понад 300 людей.
В МВС Білорусі вже відреагували на злив. Прес-секретарка білоруського МВС Ольга Чемоданова заявила у коментарі російському ТАСС, що відомство має всі засоби й технології, які дозволять встановити й притягнути до відповідальності більшість винних у витоку даних правоохоронців.
Нагадаємо, в Білорусі тривають масові протести проти результатів виборів президента, які відбулися 9 серпня. Силовики проводять затримання мітингувальників, а також лідерів опозиції. Євросоюз вимагає від президента Олександра Лукашенка звільнити затриманих і дотримуватися прав громадян на мирний протест. За час мітингів загинули люди. Щодо точної їх кількості невідомо.