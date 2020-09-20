Автори також обіцяли продовжити масову публікацію даних білоруських силовиків, якщо затримання протестувальників продовжаться

У Білорусі Telegram-канал Nexta опублікував дані 1003 співробітників білоруського МВС, причетних до затримань протестувальників.

Автори каналу отримали інформацію про співробітників правоохоронних органів «завдяки кібер-партизанам».

В Гугл-таблиці, підготовленій Nexta, вказані імена співробітників, їх дні народження, місця служби і звання. Наскільки ця інформація достовірна, невідомо.

Nexta закликала передплатників повідомляти «факти про злочини конкретних людей зі списку, а також їх особисту інформацію».

Відомості про співробітників МВС опублікували після того, як 19 вересня в Мінську затримали понад 300 учасниць жіночого маршу. Канал обіцяє продовжити публікацію особистої інформації білоруських силовиків, якщо правоохоронні органи продовжать затримання протестувальників.

Зазначимо, що 19 вересня в Мінську пройшов Жіночий марш, під час якого правоохоронці затримали понад 300 людей.

В МВС Білорусі вже відреагували на злив. Прес-секретарка білоруського МВС Ольга Чемоданова заявила у коментарі російському ТАСС, що відомство має всі засоби й технології, які дозволять встановити й притягнути до відповідальності більшість винних у витоку даних правоохоронців.

Нагадаємо, в Білорусі тривають масові протести проти результатів виборів президента, які відбулися 9 серпня. Силовики проводять затримання мітингувальників, а також лідерів опозиції. Євросоюз вимагає від президента Олександра Лукашенка звільнити затриманих і дотримуватися прав громадян на мирний протест. За час мітингів загинули люди. Щодо точної їх кількості невідомо.