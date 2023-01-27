Росія готується до нової хвилі наступу в Україні до 24 лютого, заявив у п’ятницю, 27 січня, секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов в ефірі «Радіо Свобода».

«Зараз вони готуються до максимальної активізації з урахуванням того, що це ж люди з «совка», і вони вважають, що до річниці вони повинні мати якісь досягнення. Немає жодної таємниці, що вони до 24 лютого готуються до нової хвилі, як вони самі кажуть. Є розуміння, на яких ділянках вони хочуть щось зробити», – сказав Данілов.

За його словами, насамперед у загарбників є завдання щодо Донецької та Луганської областей для того, щоб вони повністю вийшли на кордони.

Крім того, як повідомив секретар РНБО, російські військові вже тиждень розвідують оборонні можливості українських сил на Запорізькому напрямку.

«І зараз є певне накопичення військ. Нам це відомо, ми розуміємо, що відбувається в РФ із цього приводу», – сказав він.

Разом з тим Данілов впевнений, що нині повторення подій лютого 2022 року – повномасштабного наступу Росії – неможливе.

«Наша країна лютого 2022 року і лютого 2023 року – це вже інша ситуація. Більше того, ми не розуміємо, в який спосіб зараз це може відбутися. На сьогодні пильність на кордоні і пильність наших ЗСУ в зовсім іншому стані», – сказав секретар РНБО.

Данілов зауважив, що на сьогодні також зовсім інша ситуація з військовою допомогою західних партнерів.

«Як було в лютому 2022 року, у них точно не вийде. Але це не привід нам спочивати на лаврах, вважати, що все закінчено. Навпаки – ми маємо максимально готуватися, маємо бути максимально згуртованими і готовими до цих викликів. Тому що це війна, ворог – підступний. В нього є ще певна кількість заліза, в нього є ще певна кількість людей, яких мобілізували», – додав секретар РНБО.

Напередодні видання Bloomberg повідомило, що Росія готує новий наступ. За словами джерел видання, близьких до Кремля, новий наступ може розпочатися вже в лютому-березні – до того, як Київ отримає танки зі США та Європи.