Владімір Путін планує новий наступ на Україну навесні, попри втрати

Майже через рік після повномасштабного вторгнення, яке за задумом російського президента Владіміра Путіна, мало тривати кілька тижнів, Кремль планує новий наступ проти України, одночасно готуючи своїх громадян до конфлікту із США та їхніми союзниками, який, як він очікує, триватиме роками. Новий наступ РФ може розпочатися вже в лютому або березні, пише американське видання Bloomberg з посиланням на офіційних осіб РФ, знайомих із ситуацією.

Таким чином Кремль хоче продемонструвати боєздатність його армії. Також РФ погодилася б на повне перемир'я за умови, що вже окупована Росією територія залишиться під її контролем.

«Майже через рік після повномасштабного вторгнення, яке мало тривати кілька тижнів, Володимир Путін готує новий наступ в Україні, одночасно готуючи свою країну до конфлікту зі США та їхніми союзниками, який, як він очікує, триватиме роками. За словами людей, наближених до Кремля, новий наступ може розпочатися вже в лютому або березні», – пише видання.

Видання зазначає, що Путін досі залишається переконаним у тому, що залучення більшої кількості військових дозволить Росії змінити хід у розв'язаній війні. Невдачі та нові жертви, які щоденно зростають, не переконують його у цьому.

Поряд з цим у Кремлі уже підпорядковують потребам війни економіку і російське суспільство. Відтак, новий раунд мобілізації у Росії можливий вже навесні.

Експерти наголошують, що розчарування Путіним ситуації на фронті, не змушує його відмовитися від своїх цілей. Це свідчить про те, що війна буде довшою, кривавішою і гіршою для всіх.

Водночас в Україні продовжують нарощувати поставки зброї. В адміністрації президента США Джо Байдена обговорюють можливість постачання Україні винищувачів F-16. А міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус уточнив, що танки Leopard 2 будуть доставлені до України до кінця березня.

Видання пише і про те, що Україна готується відтісняти російські війська і звільняти свої території. Питання лише в тому, чи розпочне Росія на новий наступ, ще до того, як Київ отримає обіцяні поставки американських і європейських бойових танків. Жорстокі і виснажливі атаки росіян на сході поблизу Бахмута виснажили українські сили і не дозволили їм проводити наступальні операції на інших напрямках.

Американські та європейські розвідники сумніваються, чи є у Росії ресурси для нового великого наступу, навіть після мобілізації минулої осені додаткових 300 тис. військовослужбовців. Тим часом союзники України нарощують постачання зброї, готуються вперше передати бронетехніку та основні бойові танки, які можуть допомогти українським військам прорвати російські позиції.