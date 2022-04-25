Заплановано, що кошти, які надійдуть на рахунок фонду, спрямують на відновлення енергетичної інфраструктури

Данія зробила внесок у Фонд відновлення зруйнованої війною української енергетичної інфраструктури. Про це у понеділок, 25 квітня, повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

«Щиро дякую першому донору, Данії, за те, що вона відповіла на заклик України надати невідкладну підтримку енергетичному сектору в ці важкі часи війни. Закликаємо наших міжнародних партнерів ставати донорами Фонду, щоби допомогти українським енергетикам якнайшвидше повернути світло, тепло та воду сотням тисяч українських родин», – наголосив Галущенко, повідомили в Міністерстві енергетики.

Міністр зазначив, що попри ворожі обстріли українські енергетики щодня відновлюють електромережі та газопостачання.

Директор секретаріату Енергетичного співтовариства Артур Лорковскі запевнив, що відповідні кошти будуть якнайшвидше спрямовані Україні.

«Секретаріат разом із Міністерством енергетики України працюватимуть швидко, щоб усі виплачені внески спрямовувалися на задоволення найнагальніших потреб українського енергетичного сектору», – повідомив Лорковскі.

Заплановано, що кошти, які надійдуть на рахунок фонду, спрямують на відновлення енергетичної інфраструктури, яка була пошкоджена або зруйнована внаслідок російської агресії на території України. Наразі у міністерстві не повідомили, про яку суму допомоги від Данії йдеться.

Фонд для відновлення зруйнованої війною української енергетичної інфраструктури був створений Енергетичним співтовариством на початку квітня. Заплановано, що його донорами стануть переважно держави-члени ЄС, а також міжнародні компанії і корпорації.

Заплановано, що обрання постачальників будуть здійснювати міжнародні закупівельні агентства із досвідом у галузі енергетики.