Андрій Садовий подякував урядам Швеції та Данії за надану Україні допомогу під час війни

Міський голова Львова Андрій Садовий 12 квітня зустрівся із Надзвичайним та Повноважним послом Швеції в Україні Тобіасом Тибергом, а також Послом Королівства Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен і міністром з розвитку та співпраці Королівства Данії Флеммінгом Мьоллером Мортенсеном.

Він подякував урядам Швеції та Данії за надану Україні допомогу під час війни. Як зазначив Андрій Садовий, до Львова щодня приходять тонни міжнародної допомоги, яку далі переправляємо містам, які найбільше її потребують. Данія та Швеція допомагатимуть постраждалим від війни громадам України напряму.

«Наші партнери не лише розуміють важливість перемоги над Росією, але й вже долучаються до ініціатив для допомоги у майбутній відбудові України. Шведські та данські міста будуть напряму допомагати тим громадам, які найбільше постраждали від війни», – написав мер Львова у Facebook.

Нагадаємо, що 10 квітня польське місто Познань подарувало Львову два низькопідлогові великогабаритні міські автобуси. Щоб автобуси не їхали порожні, поляки повністю заповнили їх гуманітарною допомогою. У березні Львів отримав від польських міст 20 низькопідлогових автобусів з гуманітаркою.