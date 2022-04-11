Фінляндія та Швеція готові приєднатися до НАТО вже влітку. Про це повідомляє The Times із посиланням на власні джерела.

За словами джерел серед посадовців США, Росія допустила «велику стратегічну помилку», оскільки Фінляндія та Швеція, схоже, готові приєднатися до НАТО вже влітку.

Вашингтон розраховує на цей крок, який розширить західний альянс з 30 до 32 членів, і буде прямим наслідком вторгнення Росії в Україну.

Американські офіційні особи заявили, що членство в НАТО для обох скандинавських країн було темою розмов і кількох сесій під час переговорів між міністрами закордонних справ альянсу минулого тижня, у яких взяли участь Швеція та Фінляндія.

«Як це може бути чимось іншим, крім масштабної стратегічної помилки Путіна?», – сказав один високопоставлений американський чиновник.

Очікується, що Фінляндія подасть заявку в червні, а за нею – і Швеція. Країни разом працюють над досягненням внутрішнього консенсусу, але, наголошують чиновники, остаточні рішення будуть прийматися незалежно.

НАТО планує розгорнути постійні військові сили на кордонах країн-членів, щоб запобігти подальшому російському вторгненню в міру адаптації до «нової реальності».

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що дії президента Путіна спровокували «фундаментальну трансформацію» військової коаліції, яка відображатиме довгострокові наслідки війни в Україні.

«Членство Фінляндії та Швеції в НАТО спричинить передислокацію на північно-західному фланзі Путіна, ще більше розтягнувши його армію, яка постраждала від опору України», – зазначає видання.

Європейські дипломати підкреслюють, що обидві країни значно розширять можливості НАТО, особливо щодо збору розвідувальних даних і повноважень ВПС