Данія профінансує модернізацію систем теплопостачання України на майже 1 млн євро
Грант нададуть у межах нової українсько-данської програми енергетичного партнерства у 2021-2026 роках
Данія надасть Україні грант на суму близько 1 млн євро на модернізацію систем централізованого теплопостачання в рамках угоди про реалізацію українсько-данського енергетичного партнерства (UDEPP).
Зазначається, що міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов і надзвичайний та повноважний посол Королівства Данія Оле Егберг Міккельсен підписали угоду про реалізацію програми українсько-данського енергетичного партнерства.
«Угода передбачає консультаційну підтримку та технічну допомогу у впровадженні досвіду Королівства Данія щодо модернізації систем централізованого теплопостачання в Україні. Сума гранту складатиме 6,4 млн данських крон (близько 1 млн євро)», — повідомляє Мінрегіон.
Чернишов зауважив, що досвід Данії у сфері централізованого теплопостачання може бути корисним у розв'язанні проблем галузі в Україні.
Нову українсько-данську програму енергетичного партнерства у 2021-2026 роках підписали у Вільнюсі міністр енергетики України Герман Галущенко та міністр закордонних справ Королівства Данія Йеппе Кофод у четвер, 8 липня.
«Данське енергетичне агентство в рамках співпраці зробить свій внесок у вигляді консультацій, технічної допомоги та взаємного навчання спеціалістів українського енергетичного сектору», — повідомили у Міненерго.
Очікується, що енергетичне партнерство з Данією сприятиме покращенню умов для впровадження новітніх екологічно чистих енергетичних технологій та залучення інвестицій у стійку енергетику України.