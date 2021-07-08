Україна та Данія підписали нову програму енергетичного партнерства 8 липня

Данія надасть Україні грант на суму близько 1 млн євро на модернізацію систем централізованого теплопостачання в рамках угоди про реалізацію українсько-данського енергетичного партнерства (UDEPP).

Зазначається, що міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов і надзвичайний та повноважний посол Королівства Данія Оле Егберг Міккельсен підписали угоду про реалізацію програми українсько-данського енергетичного партнерства.

«Угода передбачає консультаційну підтримку та технічну допомогу у впровадженні досвіду Королівства Данія щодо модернізації систем централізованого теплопостачання в Україні. Сума гранту складатиме 6,4 млн данських крон (близько 1 млн євро)», — повідомляє Мінрегіон.

Чернишов зауважив, що досвід Данії у сфері централізованого теплопостачання може бути корисним у розв'язанні проблем галузі в Україні.

Нову українсько-данську програму енергетичного партнерства у 2021-2026 роках підписали у Вільнюсі міністр енергетики України Герман Галущенко та міністр закордонних справ Королівства Данія Йеппе Кофод у четвер, 8 липня.

«Данське енергетичне агентство в рамках співпраці зробить свій внесок у вигляді консультацій, технічної допомоги та взаємного навчання спеціалістів українського енергетичного сектору», — повідомили у Міненерго.

Очікується, що енергетичне партнерство з Данією сприятиме покращенню умов для впровадження новітніх екологічно чистих енергетичних технологій та залучення інвестицій у стійку енергетику України.