Володимир Зеленський у будівлі данського парлементу

Незалежний депутат данського парламенту Джейкоб Гарріс не підвівся, коли Володимир Зеленський зайшов до Фолькетингу, де інші парламентарі зустріли його оплесками. Про це повідомив данський телеканал TV 2.

Джейкоб Гарріс заявив, що таким чином висловив незгоду з рішенням дозволити главі іноземної держави виступити з трибуни Фолькетингу. Промову Зеленського з трибуни данського парламенту Гарріс назвав «найбільшим нападом на демократію з часів скандалу з норками».

«Що далі? Чи дочекаємося ми прем’єр-міністра, який дозволить Кім Чен Ину – чи ще якомусь чортзна-кому – виступити з парламентської трибуни?», – заявив Джейкоб Гарріс.

Депутат також заявив, що рішення суперечить пункту 26 Регламенту Фолькетингу, згідно з яким на трибуні можуть виступати лише обрані до парламенту депутати. Водночас журналісти TV 2 зауважили, що це правило стосується лише офіційних засідань у залі. Виступ Зеленського відбувався поза межами такого засідання.

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Гарріс заперечив, що його поведінка була спрямована проти Зеленського. На запитання, чи розуміє він, що його дії могли мати провокаційний вигляд, депутат заявив, що Данія рухається в напрямку диктатури.

«У всіх диктатурах провокаційно те, що ви не пливете за течією. [...] Диктатура не народжується за одну ніч, але я вважаю, що ми в Данії рухаємося в диктаторському напрямку», – заявив Гарріс.

«Європейська правда» зауважує, що Володимир Зеленський уже звертався до парламенту Данії у серпні 2023 року. Однак тоді його виступ відбувався в залі Ландстінгсалєн, яка, на відміну від Фолькетингу, не є головною залою парламенту.

Джейкоб Гарріс під час вітання Володимира Зеленського у Фолькетингу

40-річний Джейкоб Гарріс у березні 2026 року став депутатом парламенту Данії від партії «Партія громадян» (Borgernes Parti), однак уже за чотири дні його виключили з політсили. Причиною стали підозри у фінансових порушеннях під час керівництва сімейною компанією Krokodille ApS. Також керівництво партії заявило, що політик надав політсилі неправдиві відомості про себе. Відтоді він працює як незалежний депутат.

10 листопада 2026 року, за день до виступу Зеленського у Фолькетингу, Гарріс зустрівся в Копенгагені з послом Росії в Данії Владіміром Барбіним. Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен заявив, що Гарріс ризикує стати «корисним ідіотом» у руках Москви.