Вважалося, що, спробувавши гарбуза, хлопець мав втратити інтерес до дівчини й легше змиритися з відмовою

Фразеологізм «дати гарбуза» означає відмову в сватанні чи залицянні, пише Folk Ukraine.

Цей вислів має глибоке коріння в народних традиціях, адже в минулому дівчина, яка не хотіла виходити заміж за парубка, символічно вручала йому гарбуз.

Дослідники пояснюють такий вибір тим, що гарбуз із давніх часів відомий своїми заспокійливими властивостями. Вважалося, що, спробувавши гарбуза, хлопець мав втратити інтерес до дівчини й легше змиритися з відмовою.