У монастирському комплексі створять дитячий будинок сімейного типу на чотири сім'ї, а у законутому костелі обладнають Центр діалогу культур

Давній монастирський комплекс у містечку Рава-Руська біля українсько-польського кордону за підтримки Європейського Союзу переобладнають під дитячий будинок сімейного типу. Як інформує прес-служба Львівської облдержадміністрації, колишні монастирські келії перебудують у чотири житлові сегменти і закуплять усе необхідне обладнання. А у Центрі діалогу культур, який розташують у колишньому костелі, облаштують декілька приміщень: історичне, спортивне, тренінгово-освітнє та рекреаційно-інтеграційне.

«Ми досягли згоди про передачу споруди колишнього монастирського комплексу у м. Рава-Руська безоплатно у власність Курії Львівської Архідієцезії Римо-Католицької Церкви за умови будівництва на його базі дитячого будинку сімейного типу, що складатиметься з чотирьох сегментів для чотирьох сімей, кожна з яких складатиметься з батьків та до 10 дітей», – розповів начальник Служби у справах дітей ЛОДА Володимир Лис.

За його словами, ремонтно-реставраційні роботи мали би завершити до кінця року. Проте через карантин ці роботи, ймовірно, триватимуть довше.

У римо-католиків є діючий храм у Раві-Руській, тому відновлювати суто церковну діяльність цього монастиря і прилеглого костелу немає потреби.

Зазначимо, що відновлення монастирського комплексу реформатів, зведеного у Раві-Руській у 1730-х роках, триває уже п'ять років. Станом на сьогодні вже утеплили дах, залили стяжку на горищі, проклали каналізацію та водовідведення, провели демонтажні роботи. Окрім того, реконструювали котельню, яка працюватиме на твердому паливі.

За словами координатора проекту Маркіяна Стефанишина, на роботи вже використали понад 260 тис. євро гранту та 535 тис. грн власного внеску Курії Львівської Архідієцезії РКЦ.