Чоловіка затримали на отриманні чергового хабаря

На Одещині правоохоронці Державного бюро розслідувань викрили та затримали посадовця «Укртрансбезпеки», який організував корупційну схему з мільйонними оборотами. Ним виявився старший державний інспектор, який збирав побори з водіїв перевантажених авто за пропуск до портів Одещини, повідомили у прес-службах ДБР та Офісу Генпрокурора у середу, 3 січня.

За даними слідства, посадовець налагодив корупційну схему, яка дозволяла за хабарі пропускати попри усталені норми перевантажені вантажівки із зерном та іншою продукцією до портів Одещини. Держінспектор пропускав авто із порушеннями за 1000 грн.

«У тому числі гроші платили практично всі зернотрейдери, які перевозили продукцію в порти Одещини. За оперативними даними, щомісячно співробітник дорожнього контролю таким чином “заробляв” щонайменше мільйон гривень», – повідомили у прес-службі ДБР.

Водночас у прес-службі Офісу Генпрокурора зазначили, що за такою схемою посадовець пропустив лише 22 вантажівки. Відтак, за корупційну схему він міг отримати 22 тис. грн. Окрім того, наприкінці грудня 2023 року держінспектор отримав 15 тис. грн хабаря.

Правоохоронці затримали посадовця під час одержання чергового хабаря у 7000 грн. Наразі вирішуються питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовими особами (ч. 3 ст. 368 ККУ), обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади. Йому може загрожувати до 10 років позбавлення волі. Окрім того, триває розслідування щодо встановлення причетних до злочинної оборудки.