ДБР передало військовим гелікоптер, який АТ «Мотор Січ» намагалось приховати від ЗСУ

Державне бюро розслідувань 3 жовтня передало Збройним силам України гелікоптер Мі-2, який намагалося приховати колишнє керівництво компанії «Мотор Січ». Про це йдеться у повідомленні на сайті ДБР.

«ДБР ініціювало арешт цього повітряного судна у червні 2023 року у межах розслідування кримінального провадження щодо перешкоджання законній діяльності ЗСУ та пособництва державі-агресору», – йдеться в повідомленні.

Бюро вказує на те, що раніше медіа поширили повідомлення про те, що інший гелікоптер екс-керівництво компанії умисно пошкодило, аби не передавати його для виконання бойових завдань на фронті.

«ДБР з’ясувало, що у травні 2022 року принаймні ще один гелікоптер вони наказали підлеглим перегнати спочатку в одну з європейських країн, а потім на Близький Схід. Все це робилось з метою перешкодити його передачі ЗСУ. Наразі повітряне судно повернуто в Україну й відтепер буде виконувати завдання в одній з бойових частин ЗСУ», – додає бюро.

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо притягнення одного з колишніх керівників «Мотор Січі» до кримінальної відповідальності. Екс-директора «Мотор Січі» В’ячеслава Богуслаєва з жовтня 2022 року офіційно підозрюють у пособництві державі агресору, колабораційній діяльності, а також сприянні діяльності терористичної організації. Відповідно до офіційної версії слідства, Богуслаєв, поміж іншого, у квітні 2022-го року блокував передачу гелікоптера Мі-2-МСБ-1 представникам Головного управління розвідки України та надавав своїм підлеглим вказівки сховати деталі та експлуатаційну документацію, без яких використовувати цей гелікоптер було б неможливо.