За останні три тижні, відколи почав діяти новий закон про добровільне повернення з СЗЧ, до лав Сил оборони України повернулись майже 400 бійців з Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Закарпатської та Волинської областей. Таку статистику оприлюднило територіальне управління ДБР у Львові.

Як розповіли в ДБР у середу, 18 грудня, ще близько 100 військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини, очікують на накази про продовження військової служби. Найбільше випадків повернення із СЗЧ (понад 160) на Львівщині, понад 80 – на Закарпатті, понад 40 на Волині і понад 30 – на Івано-Франківщині та Тернопільщині.

«Бійці, які вперше самовільно залишили частини чи вчинили дезертирство змогли повернутися у стрій без наслідків завдяки новому закону, який набрав чинності наприкінці листопада. Він передбачає, що військовослужбовці, які добровільно повернуться на службу до 1 січня 2025 року, уникнуть кримінальної відповідальності та будуть поновлені з усіма соціальними гарантіями», – зауважили в ДБР.

Відповідно до процедури, упродовж 72 годин після добровільного повернення до місця проходження служби, командир військової частини має поновити такого бійця на службі чи продовжити дію контракту. Автоматично поновляться усі виплати та матеріальне забезпечення.

Самовільне залишення військової частини або місця служби, вчинене у бойових обставинах, карається позбавленням волі до 10 років. Але для тих, хто вперше потрапив у таку ситуацію, передбачили можливість до 1 січня 2025 року повернутися у стрій, уникнувши кримінального покарання.

За даними Генпрокуратури, із січня до жовтня 2024 року ДБР відкрило понад 40 тис. кримінальних проваджень про СЗЧ і ще майже 20 тис. – про дезертирство. Це в два з половиною рази більше, ніж за весь 2023 рік. У 2022 році таких справ було менш як 10 тис. за обома статтями.