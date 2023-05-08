Черкаських поліцейських звільнили через підозру у зґвалтуванні

Працівники ДБР повідомили про підозру у груповому зґвалтуванні сімнадцятирічної дівчини двом правоохоронцям та їх співучаснику. Про це йдеться у повідомленні прес-служби.

За попередньою інформацією, троє чоловіків розпивали алкогольні напої на квартирі одного з них у Черкасах. У процесі «відпочинку» до них приєдналася їх знайома дівчина. Вони вживали алкоголь та потім із застуванням фізичної сили зґвалтували дівчину. Наразі зловмисників затримано, свою провину вони категорично заперечують.

Наразі зловмисників затримано, свою провину вони категорично заперечують. Правоохоронців та їх спільника підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої особи, що вчинене групою осіб (ч. 3 ст. 152 КК України).

Досудове розслідування триває: встановлюються всі обставини правопорушення, проводяться експертизи, допитуються свідки. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу затриманим.

Нагадаємо, у неділю, 7 травня, прес-служба поліції Черкащини повідомила, що напередодні до правоохоронців звернулася мешканка Черкас із заявою про зґвалтування її 17-річної доньки. Під час перевірки цієї інформації правоохоронці з’ясували, що до злочину ймовірно причетні двоє поліцейських.