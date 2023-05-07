У Черкасах двох поліцейських підозрюють у злочині сексуального характеру щодо 17-річної дівчини. Їх вже звільнили з поліції, наразі вони перебувають під арештом.

У неділю, 7 травня, прес-служба поліції Черкащини повідомила, що напередодні до правоохоронців звернулася мешканка Черкас із заявою про злочин сексуального характеру щодо її 17-річної доньки. Під час перевірки цієї інформації правоохоронці з’ясували, що до злочину ймовірно причетні двоє поліцейських.

Оскільки у злочині підозрюють поліцейських, то кримінальне провадження за цим фактом розслідуватиме Державне бюро розслідувань. Поліцейських затримали та помістили під арешт, а також звільнили з поліції. Водночас їхніх керівників відсторонили від посади.

У поліції не уточнили, за якою саме статтею звільненим поліцейським оголосили про підозру, але зазначили, що за цим фактом проводиться службове розслідування. ДБР, яке розслідуватиме злочин, станом на 18:00 7 травня про інцидент не повідомляло.