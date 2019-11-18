ДБР створило новий відділ для розслідування справ Майдану

Державне бюро розслідувань створило в своєму складі новий слідчий відділ, який розслідуватиме злочини, скоєні у зв'язку з масовими протестами у 2013-2014 роках. Про це йдеться у повідомленні на сайті ДБР.

Для створення нового підрозділу скоротили і перерозподілили посади в інших структурних підрозділах Бюро.

Голова ДБР Роман Труба у своєму телеграмі наголосив, що у підрозділі працюватимуть професійні слідчі.

Слідчі зможуть приступити до роботи, як тільки Генпрокуратура завершить усі процесуальні дії та передасть Бюро матеріали кримінальних проваджень.

Голова ДБР нагадав, що ГПУ завершує досудове розслідування у всіх кримінальних провадженнях 20 листопада. Тоді прокурори матимуть 3 місяці, аби передати справи слідчим ДБР.

«Наразі в прокуратурі триває інвентаризація матеріалів. Як тільки колеги її завершать, ми готові розслідувати «справи Майдану», – написав він.

Нагадаємо, 20 листопада 2019 року органи прокуратури остаточно втрачають слідчі функції, і справи Майдану повинні перейти частково до Державного бюро розслідувань, а частково – до НАБУ.

Верховна Рада планує дозволити переведення слідчих Генпрокуратури, які займалися справами Майдану, в ДБР без обов'язкового конкурсу. Але законопроект ухвалять щонайшвидше 3 грудня.

Зазначимо, що розслідуваннями справ Майдану усі ці роки займався відділ Спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури під керівництвом Сергія Горбатюка. 19 лютого 2019 року, напередодні річниці розстрілів у центрі Києва, моніторингова місія ООН з прав людини в Україні констатувала, що за 5 років після протестів на Майдані досягнуто лише обмежений прогрес у розслідуванні вбивств і насильницьких смертей 98 осіб. Взимку 2016 року виконавчий директор Amnesty International в Україні Тетяна Мазур заявила про незначний прогрес у розслідуванні цієї справи та ще менший у притягненні винних до відповідальності. 23 жовтня генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про його звільнення. Сам відділ Горбатюка ліквідують.

29 жовтня стало відомо, що Рябошапка призначив Віктора Мисяка керівником Департаменту з нагляду в кримінальних провадженнях щодо злочинів під час Євромайдану.