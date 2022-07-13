ДБР відреагувало на інформацію ЗМІ про знищення матеріалів резонансних справ
ДБР підтвердило знищення окремих носіїв на початку війни, але запевнило, що на розслідування справ це не вплине
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Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження за фактом втручання в його роботу після публікації в ЗМІ інформації про знищення його працівниками частини матеріалів у резонансних справах на початку війни. Водночас відомство частково підтвердило знищення окремих носіїв із секретною інформацією.
«На початку гарячої фази війни Росії проти України Державне бюро розслідувань, як і інші правоохоронні органи, знищило лише ті окремі матеріальні носії секретної інформації щодо яких були відповідні законодавчі вимоги, регламентовані “Порядком організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях”», – сказано в повідомленні ДБР, опублікованому в середу, 13 липня.
Додамо, що у згаданій публікації була також відповідь Офісу генпрокурора, у якій зазначалося, що прокурори не давали погодження на знищення цих матеріалів. ДБР пояснило це тим, що «погодження прокурорів для знищення таких документів вимагається лише в умовах мирного часу, тоді як знищення секретної інформації в умовах воєнного стану цього не передбачає».
ДБР назвало свої дії «правомірними» і наголосило, що вони жодним чином не впливають на якість і повноту розслідування будь-яких кримінальних проваджень.
«Звинувачення Бюро у, нібито, безпідставному знищенні важливих матеріалів, які ускладнюють подальше розслідування резонансних справ – не відповідає дійсності. Мета таких повідомлень – дискредитувати Бюро в умовах воєнного часу та розбалансувати усю правоохоронну систему, а також вивести з-під відповідальності окремих чиновників та високопосадовців, що вчинили незаконні дії чи бездіяльність», – заявили у відомстві.
Також ДБР повідомило про відкриття кримінального провадження за фактом втручання у роботу правоохоронного органу і заявило, що проти нього ведеться «інформаційна атака».
Нагадаємо, 8 липня журналістка Ірина Ромалійська опублікувала на сайті «Настоящее время» (проект «Радіо Свобода») інформацію про те, що ДБР нібито знищило матеріали в низці резонансних справ. У ньому йшлося, що частину матеріалів було знищено в Києві перед початком вторгнення, а частину нібито вивезли до Хмельницького і знищили там. У своїй публікації Ромалійська посилалась на документ, який отримала від своїх джерел у правоохоронних органах.
Журналістка стверджувала, що у прес-службі ДБР їй відмовлялися підтверджувати або спростовувати цю інформацію, а натомість звинувачували її в маніпуляціях.
У публікації йшлося, що під знищення нібито потрапили матеріали справ «Харківських угод», Майдану, «вугільної справи» Медведчука, справи про «зубожіння армії» та інших.