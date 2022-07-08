Знищення працівниками ДБР документів підтвердив Офіс генпрокурора

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) знищили частину матеріалів різних кримінальних справ. Першою про це повідомила журналістка Ірина Ромалійська у розслідуванні для проекту «Настоящее время», а згодом викладене в публікації підтвердив Офіс генпрокурора.

Журналістка у розслідуванні пише, що отримала внутрішній документ правоохоронних органів – службову записку, в якій описано знищення матеріалів у різних кримінальних справах. У ній зазначається, що 24 лютого уночі за кілька годин до вторгнення ДБР перевезло матеріали із центрального офісу в Києві до Хмельницького. Частина таємних матеріалів залишилася в Києві і їх знищили.

Уранці 25 лютого до Хмельницького прибув очільник ДБР Олексій Сухачов і там підписав наказ про знищення чергової партії матеріалів кримінальних справ. Деякі з них мали гриф «Особливо важливі».

Таким чином, співробітники ДБР знищили матеріали у справах:

«Харківських угод» (угод про продовження базування в Криму російського чорноморського флоту в обмін на знижку на газ);

«зубожіння армії» (Справа про розкрадання та розпродаж української зброї й техніки з 1990-х років до 2014 року, в якій проходили екс-президент-втікач Віктор Янукович і його міністри оборони з начальником Генштабу);

справі про можливу причетність екс-голови СБУ Олександра Якименка до розгону Євромайдану;

«вугільній справі» Віктора Медведчука, яка стосується можливої торгівлі вугіллям з окупованими територіями Донбасу та центральною українською владою;

декількох справах Петра Порошенка (справи про незаконне виготовлення військових кораблів на заводі «Кузня на Рибальському», який належить Порошенку, про призначення заступника голови зовнішньої розвідки Сергія Семочка та про те, чому восени 2018 року українські кораблі проходили через Керченську протоку, внаслідок чого були захоплені).

Загалом, згідно з цією службовою запискою, у ДБР знищили секретні матеріали 140 кримінальних справ та понад 500 матеріалів негласних слідчих дій.

Юристи Сергій Горбатюк, який раніше очолював департамент спецрозслідувань Генпрокуратури, та Віталій Тітич кажуть, що це не обов’язково призведе до фактичного поховання цих справ. Лише конкретний прокурор у конкретній справі може сказати, наскільки важливими були знищені матеріали. Однак їхня нестача може щонайменше ускладнити процес доведення вини підозрюваних. До того ж, складно сказати, з якою метою ДБР знищувало матеріали, зокрема коли вони вже були в Хмельницькому – за сотні кілометрів від фронту.

Офіс генпрокурора через кілька годин після виходу цього журналістського розслідування підтвердив викладену в ньому інформацію.

«Повідомляємо, що згідно з інформацією Державного бюро розслідувань, яка є в розпорядженні Офісу генерального прокурора, окремі матеріальні носії секретної інформації у запитуваних вами кримінальних провадженнях, процесуальне керівництво в яких здійснюється прокурорами, знищено Управлінням режимно-секретної роботи та захисту інформації Державного бюро розслідувань. Прокурорами у вказаних кримінальних провадженнях не надавалися погодження на знищення цих матеріалів», – йдеться у відповіді Офісу генпрокурора на запит Ромалійської, який вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

Також журналістка розповіла, що у прес-службі ДБР їй не підтверджували цю інформацію, хамили і звинувачували в маніпуляціях.