ДБР викликало на допит Порошенка через можливу державну зраду в мінських угодах

Державне бюро розслідувань (ДБР) в суботу, 18 січня, оприлюднило повістки про виклик п'ятого президента України, народного депутата Петра Порошенка на допити як свідка у кількох кримінальних провадженнях. І хоча в ДБР не назвали конкретних проваджень, одне з них стосується можливої державної зради під час підписання за президентства Порошенка мінських угод.

Порошенка викликали на 10:30 21 січня на допит у кримінальній справі № 62019000000001732 від 12 листопада 2019 року і на 11:00 24 січня на допит у кримінальній справі № 62019000000001905 від 10 грудня 2019 року.

У ДБР не уточнили, чого саме стосуються зазначені провадження. Але, як повідомляв ZAXID.NET, 10 грудня ДБР відкрило проти Порошенка кримінальне провадження за за фактом можливої державної зради за узгодження комплексу заходів з виконання Мінських угод. Провадження відкрили за заявою колишнього першого заступника керівника адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова

У ДБР додали, що якщо Порошенко не прийде на допити, то до нього можуть застосувати примусовий привід.

Після публікації повісток, партія «Європейська солідарність», яку очолює Порошенко, заявила, що Офіс президента та ДБР стежать за ним і прослуховують його розмови.

«Публічне “запрошення” на допити, не передбачене жодними нормами Кримінально-процесуального Кодексу на 21 та 24 січня, пролунали через півтори доби після того, як Порошенко забронював квитки для поїздки до Швейцарії туди на 21 і назад на 25 січня. Графік допитів тут же наклали на графік поїздки», – зазначили у «Європейській солідарності» й додали, Що Порошенко вже скасував візит до Швейцарії.

При цьому у партії заявили, що явка Порошенка на допити можлива лише за умови належного вручення повісток у відповідності до Кримінального процесуального кодексу України. Зазначимо, що наразі повістки оприлюднені лише публічно.