ДБР оприлюднило подробиці 13 справ у яких фігурує Петро Порошенко

Наразі Петро Порошенко є депутатом Верховної Ради і має депутатську недоторканість

Державне бюро розслідувань здійснює досудове розслідування 13 кримінальних проваджень, фігурантом яких є п'ятий президент України Петро Порошенко. Про це у середу, 20 листопада, повідомили на сайті ДБР.

У відомстві зазначили, що під час проведення досудового розслідування слідчі допитали 562 свідків, надіслали 431 запит, отримали 205 тимчасових доступів до речей і документів. Також було призначено 35 експертиз, у тому числі 27 у кримінальному провадженні щодо захоплення Росією українських кораблів у районі Керченської протоки.

Порошенко тричі приходив на допити в ДБР і 20 разів не приходив. Також він не прийшов на проведення психофізіологічного дослідження за допомогою поліграфа у справі про можливе ухилення від сплати податків під час продажу ЗАТ «Завод «Кузня на Рибальському».

«До Генеральної прокуратури скеровано проєкт повідомлення про підозру Порошенкові у провадженні за фактом неправомірного впливу на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя в період березня-травня 2019 року», – йдеться у повідомленні.

інфогарфіка ДБР

Також ДБР навело перелік кримінальних проваджень у яких фігурує Петро Порошенко. Це зокрема наступні:

1. Перехід українських кораблів через Керченську протоку, що спричинив ескалацію конфлікту з Російською Федерацією, введення воєнного стану на території України з метою можливої узурпації влади.

2. Захоплення державної влади і підробка при цьому офіційних документів під час внесення подання на призначення прем'єр-міністра України за відсутності коаліції у Верховній Раді України.

3. Імовірна втрата матеріальних носіїв секретної інформації, що містять державну таємницю (ситуативна кімната).

4. Незаконне переправлення через державний кордон України з використанням свідомо підроблених документів (Мальдіви).

5. Незаконне затримання Михайла Саакашвілі і незаконне переміщення його за межі території України до Польщі.

6. Організація і незаконне переправлення Миколи Чауса через державний кордон України в Республіку Молдова.

7. Скасування рішення голови Первомайської райдержадміністрації Миколаївської області про зарахування земділянки в межах території Ленінської сільської ради до земель запасу державної власності.

8. Ухилення від сплати податків і подальша легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, під час продажу ЗАТ «Завод «Кузня на Рибальському».

9. Ухилення від сплати податків і подальша легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, під час операції з купівлі-продажу ТОВ «Телеканал «Прямий».

10. Протиправне заволодіння майном бази відпочинку «Івашка» Українського товариства сліпих посадовими особами ТОВ «Союз-Інвест».

11. Неправомірний вплив на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя в період березня-травня 2019: проведення конкурсу в короткі терміни і винесення, можливо, незаконних рішень про зміну порядку проведення конкурсу.

12. Зловживання службовим становищем і втручання в діяльність суддів судів України шляхом несвоєчасного призначення їх на посаду, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді безпідставної виплати коштів з Державного бюджету України на виплату їм заробітної плати.

13. Втручання в діяльність суддів Окружного адміністративного суду Києва з боку президента України, членів РНБО щодо рішення про скасування націоналізації «ПриватБанку».