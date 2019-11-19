Петро Порошенко не з’явився на допит у справі про Іловайську трагедію

Колишній президент України Петро Порошенко продовжує ігнорувати допити у Головній військовій прокуратурі ГПУ як свідок у справі про Іловайську трагедію. Про це повідомляє УНІАН.

Порошенка викликали на допит на 10.00, але він так і не з'явився. Також до військової прокуратури не прийшли адвокати екс-президента. Колишнього президента вже викликали на допит у цій справі 15 листопада, однак тоді він також не прийшов. Тоді адвокат Порошенка Ігор Головань повідомив, що його підзахисний не отримував повісток на допит.

Головною військовою прокуратурою ГПУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом планування, підготовки, розв’язання та ведення представниками влади РФ агресивної війни проти України з метою зміни меж її території та державного кордону, а також вчинення інших злочинів, що призвели до загибелі людей, тимчасової окупації частини території України та інших тяжких наслідків.

Варто нагадати, що Державне бюро розслідувань порушило 12 кримінальних проваджень, в яких фігурує п’ятий президент Петро Порошенко. Раніше Петро Порошенко називав провадження правоохоронців щодо себе політичним переслідуванням. Зі списком порушених проти Порошенка проваджень можна ознайомитися за посиланням.