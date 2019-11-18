ДБР підготувало підозру та подання на зняття недоторканності з Петра Порошенка

Державне бюро розслідувань направило до Генеральної прокуратури проект підозри п'ятому президенту України Петру Порошенку. Про це повідомила прес-служба ДБР.

«Проект підозри підготовлено та направлено до прокуратури в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо можливого неправомірного впливу на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя у березні-травні 2019 року», — йдеться в повідомленні.

У документі йдеться про підозру щодо дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади — ч.3 ст. 109 Кримінального кодексу та зловживання владою — ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу.

Крім того, зазначається, що слідчі бюро направили до прокуратури проект подання до Верховної Ради про надання згоди на притягнення Порошенка до кримінальної відповідальності.

Раніше повідомлялося, що ГПУ вже веде інше провадження, де Порошенко фігурує як обвинувачений.

Сам Петро Порошенко назвав підозру провокацією, а справу юридично нікчемною.