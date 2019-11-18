Петро Порошенко повернувся в Україну через підозру ДБР

П’ятий президент України відреагував на підготовку підозри щодо нього з боку ДБР

Екс-президент України, нардеп Петро Порошенко повернувся в Україну через підготовку підозри Державним бюро розслідувань. Про це він повідомив у Facebook.

За його словами, він повернувся з Туреччини, де перебував із візитом, однак був вимушений скасувати декілька зустрічей і негайно повернутися в Україну. Порошенко назвав підозру провокацією, а справу юридично нікчемною.

«Я почув феєричну дурість, яку оприлюднив голова ДБР. Оскільки я знаходився з візитом до Турецької Республіки, вимушений був скасувати декілька зустрічей і негайно повернутися в Україну», – заявив він.

За словами екс-президента, він повернувся, щоб довести, що «вони нікого не злякають».

«Ця справа не має юридичної ваги, це зрозуміло навіть юристу-першокурснику. Звинуватити п’ятого президента України в захопленні державної влади – це смішно. Може, вони мають на увазі часи Януковича, і пан Труба з паном Портновим вирішили захищати Януковича. Важливо знайти замовників і організаторів цієї провокації. Мета її – залякати нашу команду. Мета її – зупинити нашу боротьбу за європейське та євроатлантичне майбутнє України. Хочу наголосити: нічого у вас не вийде!», – сказав він.

Порошенко переконаний, що «замовником є колишня команда Януковича, яка з’являється зараз не тільки у своїх телеграм-каналах, але і в органах влади», а «виконавець» – Роман Труба.

Як інформував ZAXID.NET, 18 листопада ДБР направило в ГПУ проект повідомлення про підозру п'ятого президенту України, нардепу Петрові Порошенку.

У документі йдеться про підозру п'ятого президента України в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч.3 ст. 109 і ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Проект підозри підготовлений в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо можливого неправомірного впливу на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя в березні-травні 2019 року.

Також ДБР направило до прокуратури проект подання до Верховної Ради про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа Порошенка.