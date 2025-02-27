Державне бюро розслідувань підозрює двох посадовців командування одного з родів військ ЗСУ в організації незаконної схеми оновлення військово-облікових даних у ТЦК Києва та Волині. За скоєне їм загрожує до десяти років тюрми. Про це повідомила 27 лютого пресслужба ДБР.

За даними слідства, у січні 2025 року підполковник ЗСУ сказав військовозобовʼязаному, що має знайомих у ТЦК та СП Києва, які можуть допомогти оновити дані та внести їх у реєстр «Оберіг» за 4 тис. доларів винагороди. Чоловік погодився, і згодом посадовець отримав обумовлену суму.

За тією ж схемою підполковник надалі організував чоловікам оновлення військово-облікових даних в одному із ТЦК та СП Волинської області, де також мав знайомих. Підозрюваний обіцяв військовозобовʼязаним оформити всю документацію без їхньої присутності. Вартість таких послуг становила 9 тис. доларів.

У ДБР додають, що в лютому 2025 року полковник з командування ЗСУ звʼязався з тимчасовим виконувачем обовʼязків начальника одного з ТЦК та СП Волинської області та попросив допомогти його підлеглому за гроші. Схемою скористалися троє військовозобовʼязаних, які передали гроші двома частинами – 9 тис. і 13 тис. доларів.

Правоохоронці затримали посадовців під час отримання третьої частини хабара. Обом загрожує до десяти років увʼязнення за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).