Працівники ДБР затримали учасників схеми під час спецоперації

Державне бюро розслідувань викрило пʼятьох зловмисників, які крали дизельне пальне в одній з військових частин Рівненської області. За три місяці підозрювані встигли привласнити понад 100 тонн пального на 1,2 млн грн. Про це повідомила 27 лютого пресслужба ДБР.

За даними слідства, військова частина, в якій служать підозрювані, відповідала за розподіл приблизно 10% від потреб Збройних Сил України у паливі та мастильних матеріалах. Організатор схеми залучив до справи трьох військових та одного цивільного. Вони завищували обсяги розподіленого пального та мастильних матеріалів, а отримані надлишки продавали через приватних підприємців.

Зловмисники викрали понад 100 тонн дизельного пального, яке призначалось для потреб ЗСУ. Лише із листопада 2024 року по січень 2025 року слідчі задокументували викрадення та продаж близько 20 тис. літрів пального вартістю 1,2 млн грн.

Під час спецоперації працівники ДБР затримали організатора схеми і чотирьох спільників. Їх підозрюють у створенні та керівництві злочинною організацією, викраденні військового майна шляхом зловживання службовим становищем (ч.ч. 2, 3 ст. 255 та ч. 4 ст. 410 КК України). Санкція статей передбачає до 15 років увʼязнення з конфіскацією майна.