ДБР затримало колишнього нардепа Григорія Дашутіна

Співробітники ДБР затримали власників та менеджмент концерну, який забезпечував продукцією російський ВПК навіть після вторгнення, у тому числі організатора схеми – колишнього нардепа, члена «Партії Регіонів». Про це повідомила прес-служба ДБР.

Діяльність самого концерну було заблоковано у листопаді 2022 року. Наразі слідчі та оперативні працівники ДБР та прокурори Офісу Генерального прокурора проводять понад 30 обшуків. До складу злочинної організації увійшло щонайменше 14 осіб, з-поміж близьких родичів екс-нардепа, менеджменту промислово-інноваційної групи компаній та громадян російської федерації.

За даними УП, йдеться про народного депутата 3-го і 4-го скликання Григорія Дашутіна і його концерн NICMAS. Під час обшуків у нього вдома знайдено книги, які звеличують Росію та пропагують її імперські наративи, російські відзнаки та комсомольський значок. У інших підозрюваних були знайдені паспорти РФ.

Компанія NICMAS забезпечувала держпідприємства РФ високоефективними вузлами, агрегатами, деталями пневматичного обладнання. Компресори й компресорні установки є комплектуючими частинами, що використовуються у складі бойових залізничних ракетних комплексах 15П961 «Молодець», які знаходяться на бойовому чергуванні у складі ракетних військ стратегічного призначення у РФ. Крім того, використовуються у складі спеціальних броньованих потягів, які призначені для ведення інженерної розвідки залізничних маршрутів, розмінування, бойової охорони та супроводження військових ешелонів.

Після повномасштабного вторгнення, власники продовжили співпрацю з агресором, налагодивши постачання через підконтрольні іноземні та російські фірми-прокладки. Саме ці компанії відправляли «замовлення» українському виробнику нібито для потреб третьої сторони. Відправлена до РФ продукція використовалась під час бойових дій, в тому числі на Донецькому та Запорізькому напрямках.