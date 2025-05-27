У помешканні правоохоронця виявили вогнепальну зброю та боєприпаси

Співробітники ДБР за сприяння СБУ затримали правоохоронця з Покровська, який разом зі спільником налагодив канал продажу трофейного озброєння. Вогнепальна зброя коштувала від 50 до 120 тис. грн, повідомили у пресслужбі ДБР у вівторок, 27 травня.

За даними слідства, правоохоронець з донецького Покровська разом зі знайомим розпочав незаконний перепродаж трофейної зброї. Посадовець займався придбанням зброї радянського зразка та виставляв її на продаж в Інтернеті.

«Його спільник мав забезпечити “доставку”. Ціна за товар сягала від 50 до майже 120 тис. грн», – повідомили у пресслужбі ДБР.

Правоохоронці затримали обидвох фігурантів та провели обшуки в їхніх помешканнях. В результаті обшуків у чоловіків виявили:

автомат

пістолет

п’ять ручних гранат

вісім магазинів до автоматичної зброї

майже 8000 набоїв

Зазначається, що фігуранти не мали дозволів на зберігання зброї. Їм повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне придбання, зберігання та збут вогнепальної зброї) та обрали запобіжних захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Правоохоронець може внести 908 тис. грн, а цивільний спільник – 450 тис. грн. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.