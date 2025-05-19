Віталій Куколь виготовив вибухівку та рушницю, щоб захистити своє село від росіян

Тростянецький районний суд визнав мешканця Сумської області винним у виготовленні вибухівки для захисту свого села від російських окупантів. Водночас його звільнили від покарання, повідомило у понеділок, 19 травня, «Суспільне Суми».

За даними слідства, мешканець села Кам’янка на Сумщині Віталій Куколь у березні 2022 року виготовляв зброю та замінував дорогу, щоб заблокувати її російським окупантам, які штурмували регіон. У 2023 році чоловік розповів журналістам, що власноруч виготовляв вибухівку та замінував шлях між окупованим на той час Тростянцем і Кам’янкою. Крім того, Віталій Куколь допомагав рятуватися людям з окупації та співпрацював 93 ОМБр «Холодний Яр».

За словами Віталія Куколя, він створив вибухівку з боєприпасів часів Другої світової війни та детонаторів, які він попросив у 93 ОМБр. Після того встановлення вибухівки чоловік пробув біля неї чотири доби, щоб підірвати під час проїзду росіян.

Зазначається, що крім вибухівки Віталій Куколь власноруч виготовив однозарядну рушницю. Саморобну зброю чоловік наповнив порохом, камінням та цвяхами. Також партизан виводив людей з окупованого на той час Тростянця.

У червні 2024 стало відомо, що справу проти Віталія Куколя розглядає Тростянецький районний суд Сумщини. Його звинуватили у незаконному виготовленні зброї (ч.1 ст. 263 ККУ). Сам чоловік не визнав провину.

Вже 15 травня 2025 року після судових дебатів суддя Олександр Огієнко визнав Віталія Куколя винним у вчиненні кримінального правопорушення та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на три роки. Водночас суддя постановив звільнити чоловіка від відбування покарання із випробувальним терміном в один рік.

Нагадаємо, у червні на справу проти Віталія Куколя відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець, який заявив, що чоловік виконував свій обов'язок із захисту України. Лубінець заявив, що взяв цю справу під особистий контроль.