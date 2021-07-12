Упродовж дня без води будуть мешканці частини Залізничного району

У вівторок, 13 липня, сотня львівських вулиць буде без водопостачання. На вул. Городоцькій, 280 мінятимуть аварійну ділянку водопроводу діаметром 800 мм. Відтак із 8:30 до опівночі без води будуть мешканці частини Залізничного району. На час відключення води на двох локаціях у районі працюватимуть водовозки.

Як інформує прес-служба ЛМР, упродовж дня без водопостачання будуть такі вулиці:

А. Заде – всі будинки;

Авіаційна – всі будинки;

Ангарна – всі будинки;

Бакинська – всі будинки;

Баштанна – всі будинки;

Білогорща – всі будинки;

Болбочана – всі будинки;

Вагонна – всі будинки;

Величка – всі будинки;

Виговського (від початку вулиці до №70 по парній стороні і до №31 по непарній стороні);

Вигоди – всі будинки;

Вівсяна – всі будинки;

Вільхова – всі будинки;

Гайова – всі будинки;

Ганцова – всі будинки;

Гарматія – всі будинки;

Гіацинтова – всі будинки;

Гірника – всі будинки;

Гніздовського – всі будинки;

Годованця – всі будинки;

Головатого – всі будинки;

Городоцька (парна сторона від №166, непарна сторона від №241 і до кінця вулиці);

Гречана – всі будинки;

Грузинська – всі будинки;

Данила Апостола – всі будинки;

Дальня – всі будинки;

Дідушка – всі будинки;

Дозвільна – всі будинки;

Доробок – всі будинки;

Дрогобицька – всі будинки;

Дубнівська – всі будинки;

Євського – всі будинки;

Житня – всі будинки;

Журавлина – всі будинки;

Збиральна – всі будинки;

Зимноводівська – всі будинки;

Ірчана – всі будинки;

Кавказька – всі будинки;

Камінна – всі будинки;

Караджича – всі будинки;

Каховська – всі будинки;

Кондратюка – всі будинки;

Конюшинна – всі будинки;

Корсунська – всі будинки;

Косинського – всі будинки;

Кричевського – всі будинки;

Курмановича – всі будинки;

Ліщинова – всі будинки;

Ловецька – всі будинки;

Лукича – всі будинки;

Любінська (парна сторона від №48, непарна сторона від №71 і до кінця вулиці);

Лютнева – всі будинки;

Малицької – всі будинки;

Мирна – всі будинки;

Мисливська – всі будинки;

Моторна – всі будинки;

Невелика – всі будинки;

Нечая – всі будинки;

Низинна – всі будинки;

Олесницького – всі будинки;

Олешківська – всі будинки;

Орельська – всі будинки;

Паровозна – всі будинки;

Патона – всі будинки;

Північна – всі будинки;

Підгаєцька – всі будинки;

Підлісна – всі будинки;

Пілотів – всі будинки;

Планерна – всі будинки;

Повітряна – всі будинки;

Полтави – всі будинки;

Потебні – всі будинки;

Пропелерна – всі будинки;

Пшенична – всі будинки;

П'ясецького – всі будинки;

Рівненська – всі будинки;

Рудненська – всі будинки;

Ряшівська – всі будинки;

Самарська – всі будинки;

Самбірська – всі будинки;

Сигнальна – всі будинки;

Сигнівка – всі будинки;

Сірка – всі будинки;

Скромна – всі будинки;

Сластіона – всі будинки;

Сполучна – всі будинки;

Станційна – всі будинки;

Суботівська – всі будинки;

Сяйво – всі будинки;

Терлецького – всі будинки;

Тернова – всі будинки;

Тісна – всі будинки;

Трещаківського – всі будинки;

Тюльпанова – всі будинки;

Флінти – всі будинки;

Церетелі – всі будинки;

Чагарникова – всі будинки;

Чижевського – всі будинки;

Широка – всі будинки;

Яворницького – всі будинки.

Стабільне водопостачання обіцяють відновити з 6:00 у середу, 14 липня.

На час відключення води у районі працюватимуть водовозки. З 10:00 вони будуть розміщені на двох перехрестях: вул. Патона – вул. Каховська та вул. Широка – вул. Сяйво.

Відповідно до реєстрації звернень мешканців, які надходитимуть на гарячу лінію «Львівводоканалу», можлива зміна дислокації водовозів.

Після завершення ремонтних робіт буде проведена промивка вуличної водопровідної мережі. Через це можливе тимчасове погіршення якості води та забарвлення води іржею.

Зазначимо, що інформацію про аварійне та планове вимкнення холодного та гарячого водопостачання можна знайти за посиланням. Диспетчерська служба ЛМКП «Львівводоканалу» (цілодобово): короткий номер 15-51 або 259-15-50.